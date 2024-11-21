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美國國會兵推解放軍犯台：美軍馳援前台灣須撐一個月

中央社／ 華盛頓20日專電
美國眾議院特別委員會今天與智庫模擬中國犯台兵推，與會學者評估，兩岸衝突開始後解放軍將包圍台灣，使美國無法向台派遣部隊增援，到第4週才有可能進行海空馳援，台灣在這之前須靠自身兵力作戰。圖為解放軍山東艦。圖／取自解放軍南部戰區微信公眾號
美國眾議院特別委員會今天與智庫模擬中國犯台兵推，與會學者評估，兩岸衝突開始後解放軍將包圍台灣，使美國無法向台派遣部隊增援，到第4週才有可能進行海空馳援，台灣在這之前須靠自身兵力作戰。圖為解放軍山東艦。圖／取自解放軍南部戰區微信公眾號

美國眾議院特別委員會今天與智庫模擬中國犯台兵推。與會學者評估，兩岸衝突開始後，解放軍將包圍台灣，使美國無法向台派遣部隊增援，到第4週才有可能進行海空馳援，台灣在這之前須靠自身兵力作戰。

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」下午與華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）合作，舉行兵推模擬中國犯台。結果顯示，衝突開始之後，台灣必須在至少第一個月，甚至可能是兩個月內依靠原本的兵力作戰，美國無法將任何援軍送入台灣。

主持兵推的CSIS學者坎西恩（Mark Cancian）指出，台灣地勢多山，非常難攻。中部地區有兩條相對窄的沿海地帶，使台灣在防守上具有很大的優勢。

台灣大部分的部隊都駐守在北部，北部也是工業重心。坎西恩說，中國於是面臨艱難的抉擇。

坎西恩表示：「是該從北方進攻，直接和台灣的防禦重兵交手，但這樣離台北近，可能能夠迅速發起攻勢；還是該從南方進攻，雖然比較容易登陸，但風險在於這樣就必須一路向北打。」

他指出，解放軍如果嘗試在北方登陸，面對台灣防禦的重重阻力，雙邊可能在台北周圍爆發大規模戰鬥。「對中國來說，攻下台北難度高」。

坎西恩說，這回兵推的想定類似第二次世界大戰中的義大利戰役，逐條河流、一條山脊一條山脊地打下去，因此假定中國從南方進攻，這時候對解放軍而言，奪下港口或空軍基地至關重要，因為美國及日本會同時攻擊中國的兩棲艦，也就是中國在這場戰役中的關鍵力量。

他指出，解放軍如果無法在美日擊沉足夠多的兩棲艦前，讓足夠的部隊登陸並奪取港口或空軍基地，就無法持續支援已經在台作戰的部隊。

坎西恩評估，美日在大多數情況下贏得這場模擬衝突，但必須付出非常高昂的代價。

他也說，美軍在想定中嘗試增援台灣，但所有的飛機都被擊落，兩棲作戰部隊也因為台灣周圍的封鎖過於嚴密而無從馳援，這和烏克蘭戰爭的情形非常不同。

坎西恩指出，俄羅斯曾經試圖阻斷烏克蘭取得增援及補給，但美國及其盟國一直能夠將裝備送入烏克蘭，這在島嶼台灣不可能發生。

他建議，最有效幫助台灣自衛的方式是提供500枚魚叉飛彈，這些飛彈可以安裝在移動發射車上，當中國船艦進入射程內，台灣就能發動攻擊，不出動美軍，這將產生巨大的影響。

除了CSIS學者，「中國問題特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）、民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）及軍事委員會成員魏特曼（Rob Wittman）等人也出席今天的兵推。

魏特曼今年4月與3名聯邦眾議員致函呼籲撥款委員會加碼投入1.65億美元（約新台幣53.74億元），增產魚叉飛彈，以加速交付台灣。他們強調，飛彈需在2027年、中國可能侵台的「戴維森窗口」前到位。

所謂「戴維森窗口」，是指2021年時任美國印太司令的戴維森上將在國會聽證會上表示，中國人民解放軍可能在2027年具備攻台能力。這觀點就很快成為美國政界、學界與軍界的共同意見。

魏特曼今天提出對美國國防產能的重大疑慮，強調中國造艦能力是美國的232倍，加上無論是一般或遠程彈藥，中國產能在每一個情境下都佔有優勢，美國產能在2027年前不可能追上中國，必須重新思考戰略。

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