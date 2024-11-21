國防部：共軍19機艦台海周邊活動 國軍監控應處

共軍第二種匿蹤戰機殲35，雖然在珠海航展表演，但一閃即逝，不給人清楚觀察的機會。匿蹤戰機想維持不易被雷達發現，必須犧牲翼下掛載能力，所有武器都收納在機身內的彈艙。 資深記者程嘉文的這篇文章同時比較殲35，與其主要對手美軍F-35。 F-35在設計主起落架時，盡量騰出機腹空間，加上機身粗大，彈艙的大小，可裝入彈藥的尺寸，殲35有機會超越F-35嗎？如何超越？

2024-11-21 07:30