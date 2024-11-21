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國防部：共軍19機艦台海周邊活動 國軍監控應處

中央社／ 台北21日電

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機11架次，其中9架次逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦8艘，總計中共19機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時52分至下午5時53分，國軍在台灣海峽中線空域偵獲中共8架次主戰機及無人機，其中6架次逾越中線。

國軍於昨天中午12時48分至下午5時27分於西南空域偵獲中共2架次輔戰機及直升機，另於昨天上午9時47分至上午9時50分於北部空域偵獲中共1架次主戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 國軍 國防部 海峽中線

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