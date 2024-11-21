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呂禮詩珠海航展言論惹議 嚴德發：嚴厲譴責、支持修法

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
海軍前少校呂禮詩參加珠海航展言論引發爭議，退輔會主委嚴德發（圖）說，呂禮詩的言論不當，他要嚴厲譴責，如果要因此修法，他個人表示支持。記者潘俊宏／攝影
海軍前少校呂禮詩參加珠海航展言論引發爭議，退輔會主委嚴德發（圖）說，呂禮詩的言論不當，他要嚴厲譴責，如果要因此修法，他個人表示支持。記者潘俊宏／攝影

海軍前少校呂禮詩參加珠海航展言論引發爭議，退輔會主委嚴德發說，呂禮詩的言論不當，他要嚴厲譴責，如果要因此修法，他個人表示支持。另一方面，有退將建議將國軍退休俸應該改列為國防支出，退輔會主委嚴德發今天表示，如果為因應國際情勢的變化要編回國防部，退輔會將會配合政策。

海軍前少校呂禮詩參加大陸珠海航展時的言論引發爭議，引發綠委揚言修改兩岸人民關係條例9-3條，更嚴格規範退伍官兵。嚴德發今天赴立法院外交國防委員會針對明年度預算進行報告，嚴德發在會前受訪時表示，呂禮詩在大陸參加航空展的言論不當，嚴重傷害國家的尊嚴，也摧毀了軍人忠於國家、忠於人民的核心價值，相當不應該，他要給予嚴厲譴責。

嚴德發說，如果要修改兩岸人民關係條例，他認為只要是維護國家安全、維護國家尊嚴，他個人都支持。

另一方面，媒體報導，川普當選美國總統，華府可能要求我方大幅增加國防支出，有退將建議，國軍終身俸雖編列於退輔會，但應該列入國防支出，如此一來可提高國防支出的GDP占比，退役將領指出，世界主要國家也都是將軍人退除役給付列成國防支出。

嚴德發指出，退輔會編列的退休給與預算在民國79年以前都是編在國防部，由於外界質疑國防預算在中央政府總體預算的比例最高，所以才調整由退輔會編列；到102年政府組織再造時，就把預算的編列與執行都歸退輔會來執行。

嚴德發表示，如果因應國際情勢的變化、整個大環境改變，政府決策要將退休給予編回國防部，退輔會將會配合政策。

同時，傳出前立委高嘉瑜可能出任欣欣百貨董事長，嚴德發重申，欣欣百貨現任董事長的任期到明年2月，屆時才會啟動遴選程序，而且會由產官學界組成的人事審議小組來進行人事作業。

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