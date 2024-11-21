軍售升級？專家：台應戰略自主

美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」建議應讓台灣與「北約+」成員國享有同等軍售待遇。軍事專家解讀，此舉除了可簡化我方的軍售流程縮短時效外，更重要是可提升我方獲得美軍武器移轉的順位。不過，國防研究院戰略資源所所長蘇紫雲提醒，台灣雖處美中競爭的前緣，但仍應保持戰略自主性。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，美國國會先前也有過「北約+」待遇的建議，不過目前看來目前尚未實現，這次若能取得，將可簡化軍售程序與時效。

揭仲說，若取得「北約+」資格，美國政府對台灣出售主要武器裝備須知會國會同意的金額門檻，可由一千四百萬美元提高到二千五百萬美元。另外，若軍售項目為服務、訓練、技術支援和文件等，金額門檻也可從五千萬美元提高到一億美元。

揭仲分析，美國行政部門出售武器裝備首先須經過廿至四十天的知會國會程序；再經國會約十五至卅天審查期；若我方的軍售門檻提高，將可省下約卅五到七十天的作業流程；對採購彈藥、零附件的時效，可明顯提前。更重要的是，獲得美軍武器移轉順位可因此提前，理論上更有助於取得我方迫切需要的武器裝備及零附件。

不過，揭仲提醒，雖然國會提出這樣意見，但仍要看美國行政部門是否接受，尤其目前正處政權交接期，拜登政府是否會願意在卸任前送禮？又或川普政府願不願意一上任就同意？或可能成為川普手中的條件與籌碼？

蘇紫雲則較樂觀看待指出，台灣已取得非北約主要盟友的地位，軍售購案可隨到隨審、加快決策時效，若再提升到「北約+」地位，也可視為「川普2.0」釋出的善意。