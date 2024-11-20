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雷神賠罰款52億元 國防部：已完成繳庫

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國軍火商雷神公司涉及浮濫報價對台軍售價款，國防部表示，賠罰款共計52億元已經繳交國庫。圖／聯合報資料照片
美國軍火商雷神公司涉及浮濫報價對台軍售價款，國防部表示，賠罰款共計52億元已經繳交國庫。圖／聯合報資料照片

美商雷神公司涉嫌高報軍售款，遭美國政府查獲後達成認罪協商。國防部今天表示，雷神對我方的賠罰款共計新台幣52億元，已經在昨天完成賣匯，並且已經同步解繳國庫。

國防部表示，美商雷神公司前以欺詐性之商業行為，向美國政府收取過高費用，導致我方支付軍售成本被抬高。美司法部日前以重大政府詐欺罪名起訴該公司，後達成換取暫緩起訴之相關協議。配合美司法部門作業，雷神公司詐欺案對我賠罰款，已於11月19日全數完成賣匯，計新台幣52億116萬3236元、同步解繳國庫。

國防部強調，確保軍售相關案件依循法規、不容積弊，為民主國家共同價值標準。針對本次雷神公司司法案件，已請美方安合局及相關安援部門，就其他案項實施清查，以確保我方軍售權益。

國防部 軍售 雷神

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