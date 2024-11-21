與F-35高度相似？陸新一代匿蹤戰機「殲-35」台灣如何防 專家解析

日前甫落幕的珠海航展，中國展出第二款匿蹤戰機殲-35，這架外觀上與美國F-35高度相似的戰機，雖只進行簡單的飛行展示，其具體性能為何，目前資訊極少。但殲-35的亮相，代表中國成為繼美國之後，全球唯二擁有兩款匿蹤戰機的國家，重要性不可輕忽。未來台灣國防上空防壓力逐步增加，已是不可避免的趨勢。到底該如何看待這款「超謎」的戰機？專家這麼說。

關於中國這架五代匿蹤戰機，目前外界所知甚少，只知道該款戰機為中國航空工業集團瀋陽飛機設計研究所研製、中國航空工業集團瀋飛生產，其研製歷程長達十餘年，名稱也由當初的「F-31」變成現今的「殲-35」，至於性能方面，則缺乏可信的資料來源。

在今年的珠海航展中，尾翼畫有數字「75」的殲-35高調亮相，一方面慶祝解放軍空軍成立75週年；另一方面，中國官媒也透過報導指出，殲-35亮相航展，代表該機已是解放軍空軍的正式裝備。它的面世與服役，代表未來台灣的空防壓力將持續增加。為什麼？

首先，在珠海航展中亮相的這架殲-35，國防安全研究院副研究員舒孝煌從外形上判斷，應屬解放軍空軍專用的空軍型，為一款中型的第五代匿蹤戰機，推測會在未來10至20年間，全面取代目前仍在解放軍服役的第四代中型多用途戰機殲-10、甚至更老的第三代戰機殲-7。

這架殲-35與美軍的第五代匿蹤戰機F-35高度相似，但細看下仍能看出許多差異點。例如，有戰機「心臟」之稱的發動機，殲-35配備雙具發動機，而F-35僅配備單具發動機，代表中國的發動機技術仍不及美國，殲-35需要兩具發動機，才能達到F-35單具的水準（推力約4萬3千鎊至4萬5千鎊之間）。

殲-35與美軍的第五代匿蹤戰機F-35（圖）高度相似。（路透）

另外，F-35共有三種構型：空軍型的F-35A、垂直／短場起降型的F-35B、海軍型的F-35C。而殲-35只有空軍型、海軍型兩種構型，不需配置諸如垂直起降的舉升扇等裝置，使得殲-35較F-35的機身更瘦更細。舒孝煌判斷，殲-35的空氣動力性能，應該會比F-35佳、飛行速度也會更快。

空軍型、海軍型兩種構型中，也可看出彼此差異。例如機翼部分，殲-35海軍型較大，也有配置高升力裝置，目的是透過提高升力，以減短起飛跑道的距離；而空軍型的機翼較小，目的是要減少空中阻力。鼻輪的部分，海軍型的殲-35因為有彈射起飛的需求，結構較強，採雙輪設計，並附有彈射勾；空軍型則沒有這個顧慮，只有單輪，也不需那麼強的結構設計。

中國傳建第4艘航艦，相較美軍仍有巨大落差

殲-35的設計思路，為採用一種共通的構型後，再針對海軍型、空軍型做出一些細微的差異。會採用這種思路，舒孝煌判斷，主要是海軍型的需求有限。目前中國傳出要建第4艘航艦，但相較美軍的10艘航艦，仍有巨大的落差。

美軍海軍航空隊因為規模龐大，光艦載機的需求就高達300-400架之間，解放軍的海軍航空兵目前沒有這樣的量能，不可能為單單不到100架的需求設計一款飛機構型，否則成本太高。甚至就連需求較高的空軍型，總量約300-400架左右，跟F-35的2000架相比，仍是小巫見大巫。

舒孝煌說，從外型來看，可看出殲-35「借鏡」許多F-35的經驗，這種方式雖讓中國省去約20年的發展成本，但也少了許多經驗，導致F-35的許多設計，中方不是「不知道為什麼要這樣設計」，就是「不曉得要怎麼做」。

例如殲-35的尾管是突出於尾翼之外，而美國的F-35、F-22都是藏在尾翼中間，代表相較美軍的第五代戰機，殲-35無法遮蔽自己的紅外線訊號，這樣的特徵，將成為其在空戰中的一大弱點。但無論如何，殲-35的現身，勢必將大大威脅台灣的空防安全，畢竟目前台灣現役的戰機，F-16、IDF、幻象2000，均為無匿蹤能力的第四代戰機，與第五代匿蹤戰機在空中一對一對壘，明顯不利。

目前台灣現役的戰機，F-16（圖）、IDF、幻象2000，均為無匿蹤能力的第四代戰機。圖／聯合報系資料照片

台灣新F-16戰機，對上殲-35仍陷劣勢

目前台灣已完成升級、新購F-16V戰機配備的雷達為AN/APG-83，2019年希臘空軍曾對這款雷達進行測試，發現面對匿蹤的F-35戰機，其偵測距離大幅縮減至10海里（約18.52公里）；若再搭載軍團莢艙，偵測F-35的紅外線訊號，偵測距離可增加至20海里（約37.04公里），但仍較原先的偵測範圍（50海里）大幅縮減。

假設殲-35的匿蹤能力比肩F-35，代表殲-35與F-16的空戰，將注定是一場不公平的對抗，殲-35能先發現F-16，發射飛彈先發制人。因此，無論如何，台灣未來的空防需求，勢必得想辦法因應解放軍新款匿蹤戰機，除了升級自身偵測雷達的能力，再來就是針對現有的機隊進行汰換升級。

「F-16（V）勉強可以，但包括幻象2000、IDF戰機，將無法應付未來的空防威脅，10至20年內非汰換不可。」舒孝煌說，隨著殲-35的面世，台灣必須向美國提出購買F-35的需求，若美方態度仍不置可否，那台灣就必須循自製潛艦模式，透過友好國家的合作方式，打造下一代匿蹤戰機，以因應日趨嚴峻的空防威脅。

（本文出自2024.11.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）