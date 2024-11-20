國軍教召租政大研創大樓 鄭英耀：學校可同意或拒絕

立委質詢關切國軍借用政大場地教召，教育部長鄭英耀今天在立法院財政等6個委員會聯席會議答詢時表示，大學可以同意或拒絕，尊重大學治理和權責。

政治大學日前在官網發出公告指出，為協助國家推動全民國防、厚植後備戰力，學校將於25日至29日租借研創大樓予台北市後備旅，進行國軍教召；活動期間，參與教召人員活動範圍將僅限於研創大樓，且在不影響師生課程情況下有序進行，台北市後備旅亦將負起管理召員責任，確保活動安全與順利。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，今天邀請相關部會首長就「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形及成效」進行專題報告，並備質詢。國民黨立委洪孟楷質詢，國軍借用政大場地教召，教育部有沒有表達不合適。本身是政大校友的鄭英耀答覆，學校場地使用，最高的「規準」就是對教師教學和學生學習會不會產生干擾，學校會評估。

洪孟楷指出，很多民眾關心國軍借用政大教召這件事情，質疑學校成為教召場地不妥，呼籲教育部應為大學講講話，否則其他大學甚至高中、國中也可能會成為教召場地，希望教育部硬起來。鄭英耀表示，等他再了解情況，再向立委說明。

對於洪孟楷追問「學校能不能拒絕成為教召場地」，鄭英耀說，學校當然可以拒絕，「政大是可以說NO的」，大學自己就可以同意或拒絕，尊重大學治理和權責。