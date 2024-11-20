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國軍教召租政大研創大樓 鄭英耀：學校可同意或拒絕

中央社／ 台北20日電

立委質詢關切國軍借用政大場地教召教育部長鄭英耀今天在立法院財政等6個委員會聯席會議答詢時表示，大學可以同意或拒絕，尊重大學治理和權責。

政治大學日前在官網發出公告指出，為協助國家推動全民國防、厚植後備戰力，學校將於25日至29日租借研創大樓予台北市後備旅，進行國軍教召；活動期間，參與教召人員活動範圍將僅限於研創大樓，且在不影響師生課程情況下有序進行，台北市後備旅亦將負起管理召員責任，確保活動安全與順利。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，今天邀請相關部會首長就「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算執行情形及成效」進行專題報告，並備質詢。國民黨立委洪孟楷質詢，國軍借用政大場地教召，教育部有沒有表達不合適。本身是政大校友的鄭英耀答覆，學校場地使用，最高的「規準」就是對教師教學和學生學習會不會產生干擾，學校會評估。

洪孟楷指出，很多民眾關心國軍借用政大教召這件事情，質疑學校成為教召場地不妥，呼籲教育部應為大學講講話，否則其他大學甚至高中、國中也可能會成為教召場地，希望教育部硬起來。鄭英耀表示，等他再了解情況，再向立委說明。

對於洪孟楷追問「學校能不能拒絕成為教召場地」，鄭英耀說，學校當然可以拒絕，「政大是可以說NO的」，大學自己就可以同意或拒絕，尊重大學治理和權責。

政大 教召 教育部

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