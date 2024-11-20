國防部今年283項重大軍事投資建案 62項上半年全無進度

審計部表示，國防部今年軍事投資建案項目，計有238項重大計畫，可支用預算數1365億566萬餘元，但上半年就有62項沒分配到預算，有分配到預算沒有執行達90%者，則有49項。審計部認為執行率偏低。

審計部在半年決算查核報告指出，國防部面對敵情威脅，以聯戰任務為導向，規劃軍事投資建案項目，期將有限資源發揮最大效益，支援聯合作戰需求，以達成建軍備戰目標。國防部及所屬2024年度辦理238項重大計畫，可支用預算數1365億566萬餘元，其中2024年度1至6月尚未分配預算者，計有「國軍夜視鏡採購」等62項，可支用預算數73億3884萬餘元，分別占該年度重大計畫項數、可支用預算合計數的26.05％、5.38％；上半年累計預算執行率未達90％者，計有「新型戰車採購」等49項，可支用預算數164億5641萬餘元，分別占該年度重大計畫項數、可支用預算合計數20.59％、12.06％。

審計部表示，鑑於2024年度預算執行期間已超過6個月，部分計畫尚未分配預算或預算執行率有偏低情形，經函請國防部督促所屬妥適分配預算及檢討預算執行落後原因，妥謀善策積極執行，以提升重大計畫執行成效。

國防部則回覆稱，2024年度已編列預算尚未辦理分配者，經評估採購計畫、委製協議書及前1年度經費支用情形，已將預算分配於下半年度執行，至上半年預算執行率未達90％者，已要求所屬確實依據計畫節點管制工程、財物採購案執行情形，落實專案管理及履約督導，並持續利用預算分配與執行檢討會議，積極管制預算執行落後的風險個案，以達預算編用合一，並提升整體預算執行成效。