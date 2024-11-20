立委揭露國防部臨時人員月薪高達16萬元 比次長還高

立委馬文君揭露，國防預算的軍事行政費中，一名「臨時人員」進用費用竟然高達一年195.4萬元，換算每個月16萬元，比次長還要高。

馬文君說，國防部長顧立雄第一時間回應，這是一名資深的傳譯。但國防部隔天告訴媒體，聲稱195.4萬元是駐美辦公室「兩項」勞務人力合約給與。媒體並引述了不具名消息來源，說「據悉，這並非單一人員薪水，而應為聘請兩位負責生活事物的人員費用」，並強調「若以美國的生活物價水準來看，並非高薪聘僱」。

馬文君表示，如果國防部說法是正確的，是誰給了顧立雄部長錯誤資訊，讓他公然對立委與全國百姓說錯，還留下會議紀錄？

她認為，恐怕顧立雄第一時間說的才正確，因為根據預算書載明，這195.4萬元，白紙黑字寫的就是「預計進用一人」。哪來的兩項？哪來的兩人？預算書寫一人，部長答詢一人，國防部卻跟記者說兩人。比預算合理性更嚴重的問題是，誰在說謊？