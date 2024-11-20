強化後勤戰力 台美簽署近107億元海空零附件合約
為強化後勤戰力，根據政府電子採購網今天公布決標公告，台灣駐美軍事代表團已與美國在台協會（AIT）簽署3筆攸關空軍、海軍後勤的航材及零附件採購案，總額共新台幣106億9719萬元，履約至2026年下半年。
根據政府電子採購網上午公布最新決標公告，台灣駐美軍事代表團已代表國防部，與美國在台協會（AIT）簽署3筆後勤採購合約，分別是「全妥善標準航材零附件」、「全妥善非標準航材零附件」，金額分別為67億4322萬元、24億5208萬元，及1筆15億189萬9000元的「艦艇零附件」採購案。
內容顯示，3項後勤採購案的履約期間均從今年起至2026年下半年，總金額106億9719萬元。
根據網站刊載，這3筆後勤採購合約，分別由空軍、海軍執行，履約地點分別在屏東、高雄及台南，因此為軍機及艦艇的零附件案。
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