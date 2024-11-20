共軍20機艦出海 1輔戰機繞南台灣至太平洋空域

各國陸軍都一樣，傳統上重視大量刻苦及忍耐的訓練法，官兵受傷是常態，最終被迫退伍。這也顯示，軍隊沒有訓練策略。但，軍隊與運動科學真的搭不上邊嗎？未必。 這篇文章告訴你英國對軍人健康、訓練策略、性別角色及戰場爆炸等熱門話題的態度。我們透過強調軍人健康、訓練中的性別角色和戰場面臨的挑戰，提供深入報導。 文末還有新加坡建國總理李光耀生前引進的大內貼身侍衛，號稱忠誠勇敢的「彎刀部隊」 英軍廓爾喀部隊訓練影片。

2024-11-20 07:30