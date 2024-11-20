共軍20機艦出海 1輔戰機繞南台灣至太平洋空域

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聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨(19)日清晨到今(20)日清晨6點為止，共計偵獲共機14架次、共艦6艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨(19)日清晨到今(20)日清晨6點為止，共計偵獲共機14架次、共艦6艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現14架次中共軍機、6艘次共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨（19）日清晨到今（20）日清晨6時為止，共計偵獲共機14架次、共艦6艘持續在台海周邊活動，其中7架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部、西南及東南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午9時11分到傍晚5時15分，有9架次共軍主、輔戰機在台海中線沿線活動，其中2架次曾跨越中線。

西南空域方面，從昨天上午9時18分到下午2時37分，曾發現中共輔戰機1架次由我西南空域繞經台灣南部到西太平洋，在蘭嶼東南方空域活動。另外，昨天上午9時18分至下午2時37分，也有4架共軍主戰機在北方防空識別區邊緣活動。

中共 台海 國防部 戰機 解放軍

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