美印太司令：解放軍跨海犯台極困難

美軍印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）19日在華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）表示，對於中國大陸犯台，從全面入侵到執行封鎖，美國都有應對計畫；以當前美國與盟友的優勢，解放軍要跨海犯台極其困難，美國也有信心能打破北京對台灣的海上封鎖。

巴帕羅今年從太平洋司令升任印太司令，他指出，解放軍力擴張、中俄聯合軍演，與北韓彈道飛彈射程足以涵蓋美國大陸，為當前局勢的特色；面對美國政權輪替，國防部長將換人，他說，防長的交接不存在不穩定的跡象。

中華民國總統賴清德的520就職演說到雙十國慶演說，北京均在事後發動軍事演習。

巴帕羅表示，解放軍今年夏天的演習範圍與項目複雜度是他職業生涯所見之最，解放軍的軍力正在發展。

巴帕羅重申，美軍做好準備，且目標在威懾；對於美國和盟國的能力，他充滿信心，鑑於當前優勢，解放軍要跨海犯台極為困難，且美軍有信心突破海上封鎖。

巴帕羅表示，北京有2005年通過的反分裂國家法作為宣戰理由，但北京從未宣告要在2027年發動攻擊；美國要做的是依據1979年通過的台灣關係法，做好準備，無論是今天、明天、下周、明年甚至往後。

巴帕羅點出，美國的目標不在台灣，台灣人民追求自決，在自決的道路上首要追求確保自身的防禦能力；而美國目標在維持基於美中三聯合公報、台灣關係法和六項保證的「一個中國」政策，包含美國提供台灣防禦物資與服務，但不降低對中關係，也不迫使台北和北京談判。

巴帕羅表示，有時候美國過度關注台灣問題，應回歸一中政策。

此外，巴帕羅引述已故國務卿季辛吉（Henry Kissinger）的比喻，稱美國在應對兩岸變局時，同時下西洋棋也下圍棋，全面入侵也好，封鎖台灣也罷，美國都制定應變計畫，由決策者拍板，美軍負責執行。

美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）19日公布年度報告，其中台灣部分，報告指，中國共產黨視賴清德為分裂分子，北京對台灣維持軍事、外交和經濟的高壓，並運用更多手段來恫嚇台灣。

報告指出，台灣今年在軍事和經濟的成長依然可觀，美台關係依然具建設性且強健。

報告建議，美國國會修正1976年的武器出口管制法，將台灣納入「北約＋」的受援名單中；以及建立「台灣盟友基金」，在限制撥款比率的狀態下，援助與台灣有邦交的國家，一旦與台灣斷交，援助旋即終止。