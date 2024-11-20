美國會委員會建議修法 讓台享有「北約+」軍售待遇

美國國會轄下的美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）今天向國會遞交年度報告，建議修訂「武器出口管制法」，讓台灣與「北約+」成員國享有同等軍售待遇。USCC委員薛瑞福指出，這將簡化對台出口管制的程序。

美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economicand Security Review Commission）今天公布逾700頁的2024年USCC年度報告，內容分10個章節，包括美中經濟與貿易關係、美中安全關係、台灣及香港等。

台灣章項下的建議共有兩點，一是國會修改1976年「武器出口管制法」（Arms Export Control Act），將台灣的軍售待遇提高到日本、澳洲、韓國、以色列和紐西蘭，也就是「北約+」（NATO Plus）成員國同等級別。

根據武器出口管制法，「北約+」軍售案金額達到2500萬美元（約新台幣8億938萬元）才需由國會批准。對台軍售需國會同意的現行門檻為1400萬美元。

USCC成員、美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）上午在國會表示，將台灣納入「北約+」將使台灣成為美國最重要的安全援助夥伴之一，並簡化對台灣出口管制的程序。

建議二是由國會成立「台灣盟友基金」，向與台灣有正式外交關係的國家提供外援，每年單一國家最多可獲得撥款總額的15%。與台灣斷絕外交關係的國家將立即喪失獲得基金的資格。

台灣章下的「對美國影響」方面，報告提到台灣依然是中美衝突的潛在爆點。中國領導人已表示有意將台灣置於其控制下，也始終沒有偏離統一的目標。從影響台灣輿論的資訊行動到祭出武力，北京已明確表示，不惜使用多種方法來實現統一。

報告也說，賴清德當選總統讓北京憂心，但是中國領導層可能會將「民進黨作為少數政府」的局勢解讀為一種弱點及契機，藉由透過與在野黨接觸來推進目的。這種解讀可能會導致北京加大對民進黨的壓力，這不只增加兩岸，也可能增加中美誤判的風險。

根據報告，雖然賴政府明確打算採用不對稱防禦戰略，但中國的施壓行動對這樣的戰略構成挑戰，因為台灣將不得不在資源分配方面做出複雜的決定，也就是在對抗中國灰色地帶行動，還是繼續採用更適合對抗入侵的軍備間抉擇。

美中經濟暨安全檢討委員會指出，美國可以協助台灣對抗中國的灰色地帶行動，及提供台灣不對稱戰略所需的物資，但在快速武裝台灣方面仍有挑戰。

報告指出，美國國防業製造的限制及交期延長意味著，按目前的速度，台灣難以獨自獲得足夠武裝來嚇阻或抵禦中國入侵，因此台灣將依賴美國提供威懾力，而解放軍持續落實2027年及本世紀中葉的現代化目標。

美軍評估，中國目標是在2027年之前具備侵台能力。

「即便能夠阻止全面入侵，中國仍在持續建立封鎖台灣的能力，這對美國及台灣領導人構成特殊的挑戰」。報告說，在北京加大恫嚇及經濟脅迫行動下，兩岸經濟關係大幅惡化。

委員會表示，雖然中國仍然是台灣最大的貿易夥伴，但自2023年底以來，台灣對美國的出口激增，這在很大程度上是受到AI及高效能運算的晶片需求驅動。同時，台積電在台灣以外的生產設施進行大量投資，包括在亞利桑那州建造3座能生產尖端晶片的半導體代工廠。

報告總結，台灣仍是生產先進半導體的主力。台灣生產半導體如果遇到任何干擾，都將對全球經濟產生深遠影響，更重要的是對美國國家和經濟安全產生重大影響。