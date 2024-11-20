教召部隊進校園 軍方考量防衛作戰

政大日前公告，將從廿三日起出借所屬研創大樓給台北市後備旅舉辦七天的舊制教召，軍方將在校園內辦教召的消息一出引發矚目。國防部發言人孫立方昨表示，後備部隊教召要結合防衛作戰需求、戰鬥地境線規畫及執行城鎮戰時地形等因素，軍方在規畫教召地點時，都會考量這些條件。

政大研創大樓位於校區環山道最高處，校方公告指出，為協助國家推動全民國防、厚植後備戰力，將租借研創大樓予台北市後備旅，進行國軍教召活動。活動期間，參與教召人員之活動範圍將於研創大樓，且在不影響師生課程之情況下有序進行，台北市後備旅亦將會負起管理召員之責任，確保活動的安全與順利。

據政大公告，軍方將從廿日起至廿三日進行軍械及物資運送並強調無彈藥；教召幹部從廿三日進駐，廿五日起約有一百名教召員報到，其中廿八日周四上午八點起將從研創大樓經校區旁的環山三道進行來回折返的行軍訓練，至廿九日周五解編撤離。

至於立法院預算中心先前示警，國軍多個主戰部隊編現比不足八成，媒體報導，國防部為解決兵源不足的問題，除提出各項誘因及獎勵招募措施外，也將開放讓原本「不適服」退伍五年內的士官兵可再度入營。國防部表示，部分因家庭、經濟等因素提前退伍的官兵，不涉及品行問題，因此修正規定可再申請入營。但國防部也強調，有關開放「國中學歷」報考志願士兵一事，並非事實。