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我步槍裝彈器採購案廢標…媒體質疑「廢標即認了抄襲」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
軍備局205廠開發新式T112步槍，陸軍及憲兵將從明年起編列預算採購換裝。記者程嘉文／攝影
軍備局205廠開發新式T112步槍，陸軍及憲兵將從明年起編列預算採購換裝。記者程嘉文／攝影

國防部即將從明年起量產T112步槍，不過傳出軍備局205廠向廠商採購的步槍子彈裝彈器，遭以色列廠商指控涉嫌抄襲其專利產品。國防部晚間表示，為避免後續疑慮及爭議，這項標案已經依法辦理廢標。

媒體報導，軍備局規劃量產T112步槍以取代現役的T91步槍，不過傳出軍備局205廠採購步槍子彈裝彈器與助退器總成案時，裝彈器規格藍圖被以色列廠商指控疑似抄襲該公司的專利產品，已委請國內律師向軍備局寄出存證信函，報導指出，軍備局若執意決標將面臨法律訴訟，但若廢標就等於承認抄襲侵權。

國防部晚間表示，自動裝彈器係屬T112步槍附屬零件，依權責由軍備局第205廠辦理採購招標作業，招標文件規格依以色列產品或同等品為標的，但部分參標廠商所提供樣品，遭原廠來函告知未獲該公司授權，為避免造成後續侵權疑慮及履約爭議，已依法辦理廢標。

國防部強調，各項採購案均依「政府採購法」辦理，按戰訓任務需求嚴格訂定規格並審查，以確保裝備品質無虞。

以色列 國防部 抄襲

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