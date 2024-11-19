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志願役開放「國中學歷」？國防部：非事實

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院預算中心最新報告指出，志願役人數創下近年來的新低，國防部開放部分「不適任」提前退伍官兵可再申請入伍。（本報資料照片）
立法院預算中心最新報告指出，志願役人數創下近年來的新低，國防部開放部分「不適任」提前退伍官兵可再申請入伍。（本報資料照片）

立法院預算中心先前示警，國軍多個主戰部隊編現比不足八成，媒體報導，國防部為解決兵源不足的問題，除了提出各項誘因及獎勵招募措施外，也將開放讓原本「不適服」退伍5年內的士官兵可再度入營。國防部表示，部分因家庭、經濟等因素提前退伍的官兵，不涉及品行問題，因此修正規定可再申請入營。

國防部指出，部分申請提前退伍人員，造成其「不適服」之經濟、家庭等因素已消失，且無涉品德違失。為提供其重返部隊服役機會，因此修正「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則」及「志願士兵選訓實施辦法」，開放循退場機制提前退伍人員，離營滿一年可申請再入營；不過其年齡、體格、離營前考績等甄選標準維持不變。

國防部進一步指出，經參考醫學研究，「辨色力異常（色弱）」人員除特定任務受限外，仍可執行一般勤務；且屬常備兵體位，需服義務役。考量戰訓標準一致原則，因此另開放報考部分不受影響的職類，並以不影響任務的執行為前提。

國防部同時也強調，有關開放「國中學歷」報考志願士兵一事，並非事實。

國防部 退場機制

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