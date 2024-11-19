退將建議終身俸列國防預算 國防部：先進國只有法國這樣做

媒體報導，退將建議將編列於退輔會的國軍官兵終身俸，列為國防預算支出。國防部表示，先進國家退撫預算僅法國編列於國防支出，至於退撫預算是否應列計國防支出，國防部尊重各界意見，後續會周延評估研析。

中國時報昨天報導，因應川普（Donald Trump）當選美國總統，華府可能要求台灣提高國防預算佔GDP比率，因此有1位退將建議，將編列於退輔會的國軍官兵終身俸，列為國防預算支出，並稱世界主要國家的國防經費，也都是將軍人退除役給付列成國防支出。

國防部表示，中華民國國防預算占GDP比率，是參酌斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）對國防支出定義，以及美國國防預算作法，以國防部主管預算，加計非營業特種基金及特別預算後核算，符合接軌國際及與多數國家一致之作法。

國防部指出，就公開資料顯示，先進國家退撫預算目前僅法國編列於國防支出；中華民國退撫預算是否應列計國防支出，國防部尊重各界意見，後續會周延評估研析。