我步槍裝彈器採購案 以國廠商喊侵權…國防部辦理廢標

媒體報導，軍備局T112步槍裝彈器採購案疑涉專利侵權，遭以色列廠商委託國內律師寄發存證信函。國防部今天表示，部分參標廠商所提供樣品，遭原廠發函告知未獲該公司授權，為避免造成後續侵權疑慮及履約爭議，已依法辦理廢標。

國防部今天晚間以新聞稿指出，自動裝彈器是屬於T112步槍附屬零件，國防部依權責由軍備局第205廠辦理採購招標作業，招標文件規格依以色列Maglula公司產品或同等品為標的，惟部分參標廠商所提供樣品，遭原廠發函告知未獲該公司授權，為避免造成後續侵權疑慮及履約爭議，已依法辦理廢標。

國防部強調，各項採購案均依「政府採購法」辦理，按戰訓任務需求嚴格訂定規格並審查，以確保裝備品質無虞，籲請民眾支持。