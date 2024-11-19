聽新聞
0:00 / 0:00
我步槍裝彈器採購案 以國廠商喊侵權…國防部辦理廢標
媒體報導，軍備局T112步槍裝彈器採購案疑涉專利侵權，遭以色列廠商委託國內律師寄發存證信函。國防部今天表示，部分參標廠商所提供樣品，遭原廠發函告知未獲該公司授權，為避免造成後續侵權疑慮及履約爭議，已依法辦理廢標。
國防部今天晚間以新聞稿指出，自動裝彈器是屬於T112步槍附屬零件，國防部依權責由軍備局第205廠辦理採購招標作業，招標文件規格依以色列Maglula公司產品或同等品為標的，惟部分參標廠商所提供樣品，遭原廠發函告知未獲該公司授權，為避免造成後續侵權疑慮及履約爭議，已依法辦理廢標。
國防部強調，各項採購案均依「政府採購法」辦理，按戰訓任務需求嚴格訂定規格並審查，以確保裝備品質無虞，籲請民眾支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言