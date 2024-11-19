國防部：不適服退伍志願役再入營 甄選標準不變

媒體報導，國軍將開放不適服退伍5年內士官兵再入營；國防部今天表示，部分申請提前退伍人員，造成其不適服因素已消失，且無涉品德違失，因此修正規則，開放循退場機制提前退伍人員，離營滿1年可申請再入營，甄選標準不變。

中時新聞網今天報導，國軍人力吃緊，因此將開放原本「不適服」退伍5年內的士官兵再度入營，以及開放「色弱」、身上刺青面積大於現行規定者，與僅有國中學歷者入營。

國防部今天晚間以新聞稿回應，為強化國軍人才招募，達成兵力目標，國防部分析發現，部分申請提前退伍人員，造成其「不適服」的經濟、家庭等因素已消失，且無涉品德違失。

國防部說明，為提供其重返部隊服役機會，鼓勵有志青年從軍報國，因此修正「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則」及「志願士兵選訓實施辦法」，開放循退場機制提前退伍人員，離營滿1年可申請再入營；惟其年齡、體格、離營前考績等甄選標準維持不變。

國防部表示，另參考醫學研究，「辨色力異常（色弱）」人員除特定任務受限外，仍可執行一般勤務；且屬常備兵體位，需服義務役。考量戰訓標準一致原則，乃另開放報考部分不受影響職類，並以無礙任務遂行為前提。

有關開放「國中學歷」報考志願士兵，國防部表示，並非事實。