志願役免考試＋終身俸 他羨慕「比公務員還香」！網友全勸退：要三思

你會為了高薪簽志願役嗎？一名網友分享，明年志願役預計大幅調整起薪，至少有5~10K的保底，直言「比公務員還香」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「明年志願役會比公務員香嗎？」為題，指出明年預計要大幅調整志願役加給，以二兵起薪來說，拉到45K應該不是問題。此外，原PO指出志願役軍人不像公務員要準備考試，從軍20年就能領終身俸，若運氣好分到事務較輕鬆的單位，還能快速累積年資，讓他直言「比公務員還香」。

貼文一出後，多數網友都勸退，紛紛表示「沒有爽，學長學弟制，和大量的行政作業，想退伍但提早退伍又要賠錢」、「我四個月已經在爽單位了，還是覺得在外面舒服些」、「好像撐過那20年很容易一樣」、「飲料店也能45k還不用穿綠色和戴綠帽」、「給再多也不會想簽下去」、「當兵工時這麼長、薪水這麼少，還是算了吧」。

不過，也有部分網友認同原PO看法，指出「目前在職公務員，真的有在考慮辭職簽下去」、「你敢拚，其實真的是個選項」。