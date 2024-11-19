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關懷第一線抗共官兵 軍友社榮譽理事長慰問蘇澳軍港

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑（左），慰問海軍蘇澳中正基地官兵。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑（左），慰問海軍蘇澳中正基地官兵。圖/軍聞社

母港設於蘇澳中正基地的海軍168艦隊，使用紀德級驅逐艦與諾克斯級巡防艦。其負責偵巡的東部海域，近年中共海軍艦艇密集出沒，首當其衝的168艦隊，必須負起監控、預警、應變重任。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天前往蘇澳慰問168艦隊、蘇澳支援指揮部、各防空、制海、監偵等單位，以及負責保衛軍港的陸軍蘭陽指揮部機步營，慰問官兵的辛勞。

李棟樑上午由國防部副部長徐衍璞上將、常務次長黃佑民中將、政戰局副局長張維新少將及軍友社副秘書長蘇世霖等人陪同，前往蘇澳慰問，受到官兵代表熱烈歡迎。他表示，國家安定有賴官兵在前線的奉獻，先前看到中共再度在台灣周邊發動軍演，對於國軍官兵的辛勞倍感欽佩，因此希望能將社會大眾對國軍的敬意，表達給官兵弟兄姊妹們。軍友社會永遠與國軍站在一起，擔任國軍最堅實的後盾。他也表示，蘇澳地區入冬之後，天候長期溼冷，尤其近日溫差大，希望大家堅守崗位的同時，也要注意身體健康，才能戮力守護家園。

軍友社榮譽理事長李棟樑（中）一行，與基隆號驅逐艦官兵合影。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑（中）一行，與基隆號驅逐艦官兵合影。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑（右），慰問陸軍蘭指部機步營。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑（右），慰問陸軍蘭指部機步營。圖/軍聞社

國軍 李棟樑 蘇澳

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