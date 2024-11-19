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白委挺放寬刺青入營！但切勿「為補足兵力開放不適合條件」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立委林憶君表示，適服士官兵的原因不盡相同，該一一檢視，並參考國外軍隊招募條件。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委林憶君表示，適服士官兵的原因不盡相同，該一一檢視，並參考國外軍隊招募條件。圖／聯合報系資料照片

國防部研擬，明年起將開放讓原本退伍5年內的不適服士官兵再度入營，包含「色弱」、「身上刺青面積大於現行規定」、「僅有國中學歷者」等符合條件者。民眾黨立委林憶君表示，刺青已晉升藝術的一門，也不影響軍隊工作分配，但若為補足人力，開放了不適合的條件，恐怕是本末倒置。

林憶君指出，國防部放寬入伍條件也非首例，過去就曾因應少子化問題，放寬飛官體檢視力標準，兩眼裸視從0.8改為0.6、各眼最佳矯正視力1.0以上，以擴展飛官人力來源。當時考量亞洲人視力狀況及高度近視的比例，且參考國外空軍飛行員標準修訂，但此次擴增條件及原因各不相同，如何訂定修訂標準及程度需逐項審視。

林憶君以「身上刺青面積」條件為例，指出將值得紀念的圖案與文字刺在身上，晉升藝術的一門，現代社會上觀感也不像以往有較多的刻板印象，且刺青也不會影響生理表現，可預期對於軍隊工作分配並無太大差異，此項擴大招募條件也是此會期中透過質詢、臨時提案、預算主決議等方式來建議部會修訂志願士兵選訓實施辦法。

針對其他開放條件，林憶君指出，不適服士官兵的原因不盡相同，的確該一一檢視，並參考國外軍隊招募條件，若合理、合適、合宜，那的確就不該限縮，但若僅是為了補足人力，而開放了不適合的條件造成軍隊良莠不齊，恐怕是本末倒置。

林憶君說，面對人力短缺，滾動修正開放招募條件本就無可厚非，但若因放寬招募條件，衍生更多量身訂做規則，不僅會影響整體軍隊管理、同袍也可能產生不公的想法。想方設法招募人力立意良善，但提升國軍形象、整頓軍中風氣，讓全民願意將軍人視為嚮往職業，才是當務之急。

人力 刺青 國防部

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