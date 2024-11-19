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關指部營區要塞化！10億元整建 變身淡水河口火力最猛陣地

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
關指部聯兵一營淡水營區整建概圖。圖／取自工程會網站
關指部聯兵一營淡水營區整建概圖。圖／取自工程會網站

陸軍開始整建各重要陣地戰甲車掩體，在位於淡水河水上機場的關指部聯兵一營淡水營區，將投入總額近10億元預算，整新營舍與戰車陣地，營區要塞化，成為拱衛淡水河口火力最強陣地。

陸軍於2022年8月9日公告淡水營區新建統包工程，以5億8193萬8740元，決標由川菱工業股份有限公司承建，預定2025年完工。

但陸軍今年10月再度以同一標案名，另以3億3670萬餘元招標工程建案，兩案同一工程名稱，分兩次招標。

陸軍司令部解釋，2022年8月9日公告淡水營區統包工程，為「興安專案」營舍新建工程；另今年10月28日公開閱覽的招標案，是依作戰需求，將在淡水營區規劃新建戰甲車掩體等設施。

據了解，淡水營區將整建23座戰甲車掩體與新建4座20機砲掩體，掩體須具備能抵抗3300磅炸彈攻擊的防護力。陣地中戰車火砲均面向淡河面，有狀況可立即擊發，施工現場有地下坑道結構。而關指部淡水河指管中心已分享海巡雷達指管機能，也將落腳於此。淡水營區將成為河段內火力最旺盛的基地。

淡水河 炸彈 陸軍

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