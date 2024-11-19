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共軍14機艦出海擾台 疑似艦載直升機現身西南空域

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨(18)日清晨到今(19)日清晨6點為止，共計偵獲共機9架次、共艦5艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨(18)日清晨到今(19)日清晨6點為止，共計偵獲共機9架次、共艦5艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現9架次中共軍機、5艘次共艦持續在台海周邊活動，其中在西南空域出現疑似共軍艦載直升機活動徘徊。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨（18）日清晨到今（19）日清晨6時為止，共計偵獲共機9架次、共艦5艘持續在台海周邊活動，其中3架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時59分到晚間6時02分，有7架次共軍主戰機在台海中線沿線活動，其中1架次曾跨越中線。

西南空域方面，從昨天上午8時02分到11時49分，曾發現中共直升機1架次出現在我西南空域，在距離鵝鑾鼻西方約80浬活動。另外，昨天上午9時36分至41分，也有1架共軍主戰機出現在北方防空識別區邊緣活動。

共軍 台海 國防部

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