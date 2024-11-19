要騎重機先學推車 憲兵快反連新手入門挑戰多

今年雙十國慶，憲兵快速反應連首度駕駛新換裝的「印地安挑戰者」重型機車參與總統府前展演。快反連官兵表示，新型重機由於龍頭較輕、軸距更短，駕駛操作比舊車更靈活。不過每輛車重超過300公斤，因此每一位新手在報到時，必須先從「倒車扶正」和推車開始訓練，才能熟悉重機的特性。

憲兵指揮部表示，快反連在112年編列6000萬元預算換裝65輛印地安挑戰者（Indian Challenger）重型機車，相較於前一款山葉「皇家之星」重型機車，重量從398公斤降為377公斤，軸距從170.5公分縮短為166.8公分；最大馬力則從99匹馬力提升到122匹，挑戰者重機更具備7吋觸控面板螢幕可供操作，展現更輕、馬力更大、數位化等優點。

快反連士官長王勛指出，新型重機由於龍頭輕、軸距短，讓操縱舵角更大，轉彎、操控更加靈活。不過官兵也透露，新型機車油門加速靈敏，有利於操控，不過在慢速的分列式隊形訓練時，反而不如舊款機車穩定，必須更多加練習才能掌握新車的特性。

快反連長吳建興表示，每一位快反連新兵報到後，必須從「倒車扶正」及「推車訓練」開始學習如何把超過300公斤的機車扶起，再從直線甚至S型推車中熟悉機車的重心，同時強化肌耐力，之後才能進一步學習「入檔起步」、「行進間換檔」、「定圓繞行」等基礎駕駛和進階的隊形訓練。吳建興說，新進人員銜接訓練需要約1個月時間，待考到軍車駕照後，才算是真正入門起步。

快反連女下士林于楨坦言，剛接觸重機時，「推車」的確是最困難的一步，多虧學長姐傳授如何掌握的技巧，自己本身也要加強一些體能訓練。且從沒騎過檔車，一開始也是動不動就熄火，花了一段時間才抓到訣竅。