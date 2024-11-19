教召部隊政大後山操課 國防部：考量防衛作戰需求

政大在日前公告，將從23日起出借校內研創大樓給台北後備旅舉辦7天的舊制教召，軍方將在校園內辦教召的消息一出引發議論。國防部發言人孫立方表示，後備部隊教召要結合防衛作戰需求、戰鬥地境線規劃以及執行城鎮戰時地形等因素，軍方在規劃教召地點時，都會考量這些條件。

根據政大的公告，軍方將從20日起至23日進行軍械及物資運送並強調無彈藥；教召幹部從23日進駐，25日起約有100名教召員報到，28日周四上午8時起將從研創大樓經校區旁的環山三道來回折返進行行軍訓練，至29日周五解編撤離。

另一方面，本報報導空軍防空暨飛彈指揮部將再增編一個以愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）為主的愛國者飛彈營，台美都在檯面下低調運作中。孫立方說，空軍已經有所說明，任何武器裝備籌購、部隊編裝調整都要考量敵情威脅、防衛作戰需求等因素，不過細節由於牽涉國家安全，國防部不會更進一步說明。

同時，立法院預算中心統計，明年度國防部光是公開預算上執行的對美軍購項目達21項，總額7166億元。孫立方解釋，這是統計從民國96到120年之間，由於對美軍購有很多跨年度、延續性案件所產生的數字，孫立方進一步解釋，明年度114年對美軍購的預算大約706億元。