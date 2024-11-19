台美檯面下低調運作 我擬增編愛國者飛彈營

權威管道證實，空軍因應美對台軍售，空軍防空暨飛彈指揮部將再增編一個以愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）為主的愛國者飛彈營，但預算來源不明，台美都在檯面下低調運作。

立法院預算中心明年度國防預算案評估報告，從二○○七年執行至今，延到二○二七年才能結案的「愛二性能提升及採購愛三」案，預算額度已累積到一七九一億餘元，內容卻未揭露「分年預計籌獲品項及數量」。

彭博新聞社曾報導，美國國務院知會國會議員內容，美方已提議對台軍售一百枚最先進「愛國者」（Patriot）防空飛彈及雷達和支援裝備。我國防部也曾證實，二○一九年第廿二次專案管理暨第八次工項財務審查會議研討後，確定增購愛三增程型飛彈，規畫二○二五、二六年，分批完成交運及部署作業。

美國國防部官網今年七月卅日一篇軍售製造公告也曾披露，「將由洛馬生產『W31P4Q-20-C-0023』相控陣列追蹤雷達」，提供「巴林、科威特、波蘭、瑞士、台灣及阿拉伯聯合大公國」；這型相列雷達，就是愛國者三型增程型飛彈附屬配備。

消息來源證實，空軍現有愛國者飛彈部隊，包括配備愛國者二型彈六三一營、愛國者三型彈六三二及六三三營，及將在二○二六年新編成配備PAC-3型 MSE型增程彈的六三四營。一個營有三套愛國者防空飛彈，未來我國將有十二套愛國者飛彈，與國造天弓三型防空飛彈系統數量相當。新編愛國者飛彈營傳以部署花東為主。

美國安全合作局（DSCA）至今未依慣例公布售我愛三MSE增程彈軍售案，我國明年度國防預算案也未載明相關採購預算。美方拒售我M109A6自走砲車後，公開允諾第二階段增售我的十八套海馬斯多管火箭系統，至今也未曾正式公告，我預算案則已載明二○二七年獲裝。

空軍司令部表示，武器籌建及部署，援例不予說明。官員私下補充表示，增編愛國者營固然要做，但此事近年不會發生，因此看不到預算案。