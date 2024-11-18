賴怡忠：中共灰色地帶戰危險 關鍵為台灣自衛決心

遠景基金會執行長賴怡忠在法國巴黎參加智庫年度研討會時接受中央社訪問，他表示，中共封鎖台灣是目前最大擔憂，必須關注北京漸增的灰色地帶行動，更關鍵是台灣人需有自衛決心與投入。

智庫法國國際關係研究所（IFRI）14日舉辦年度研討會「同盟或聯盟？美國大選後印太同盟的未來」，邀請11位知名學者參與3場座談，探討川普（DonaldTrump）重掌白宮後，印太地區同盟的變與不變。

受邀參與2場座談的遠景基金會執行長賴怡忠當天接受中央社訪問，首先談到川普2.0的內閣成員。

他指出，目前川普任命對中大鷹派盧比歐（MarcoRubio）擔任國務卿、瓦爾茲（Mike Waltz）擔任國安顧問，兩人熟悉台灣，與台灣關係密切，對台灣也是令人安心的發展。

然而將執掌效率部的特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）對台灣不友好，甚至曾說台灣屬於中國，他的入閣是否將影響盧比歐等人的台海戰略？

賴怡忠分析，馬斯克預計推動政府瘦身計畫，會引起很多受憲法保障的聯邦雇員反彈。在可預見的未來，馬斯克和聯邦政府間的關係恐充滿對立，甚至導致內部動蕩，影響他對外的關切和作為。

俄烏戰爭的框架下，川普2.0的台、美、歐關係走向更值得關注。各界好奇，如何讓歐洲在應對俄國之外，同時增加對印太的關注與投入。

對此賴怡忠認為，台灣如何協助歐洲處理俄烏戰爭也是重點；協助烏克蘭抵抗俄羅斯，將有助於台海和平，且台灣伸出援手，如災後重建，將能扮演更關鍵的角色。

但他強調，對美國來說，降低對烏克蘭關注就是要轉向台灣，「因此台灣在訊息與作為上必須取得比較好的平衡，才不讓讓美方覺得我們幫助烏克蘭，犧牲了與美國間的合作，但這是可以處理的」，例如透過增加國防投資讓美國看見台灣捍衛自己的決心。

至於中國軍事行動，封鎖台灣的可能性相當令人擔憂。賴怡忠指出，相較於直接攻擊，中共更可能採取封鎖或隔離，因後者可讓中共在不越過美國涉入臨界點的前提下行動，同時又能施壓台灣投降。

若台灣不投降，北京才會發起軍事攻擊，這時中國早已有戰略優勢，還能阻止美國第一時間協助台灣防禦。

而提到封鎖，首先就必須研究「灰色地帶行動」，因為封鎖實行的方式，就是透過不斷增加灰色地帶行動，逐漸將之上升到隔離，接著是封鎖。

因此他強調，現在就必須應對灰色地帶行動，不能等到之後。「如今中國不斷測試手段是否有效，還不用承擔行動所帶來的後果，幾乎沒有成本」。

可惜目前全球台海軍事推演的模式多為中國入侵，而非灰色地帶，「這絕對是需要與美國及其他夥伴嚴肅討論的，包括面對灰色地帶戰，台灣是否能夠執行不對稱回應等議題」。

「要讓北京知道，不管他們對台做什麼都會有相對應的後果，才能阻止他們採取這些行動」，賴怡忠說。而與夥伴建立關係、共同行動，如讓盟友的船艦進入台灣港口等，都可以向中國傳達切勿輕舉妄動的訊息。

賴怡忠感謝歐洲國家在台灣海峽的行動，對穩定台灣周邊情勢相當關鍵且有幫助，「他們在台灣海峽以及台灣東部海域的活動越多、範圍越大，就越能減少中共的活動」。

面對中國威脅，一般民眾能怎麼做？對此賴怡忠表示，首先是要投入更多資源在防衛能量上；第二，是訓練自身，成為防衛的重要助力，而台灣也有越來越多組織舉辦類似課程。

最後，則是化身假訊息闢謠者，看到奇怪訊息先查核，謠言止於智者，甚至回溯抓出假消息來源，「最關鍵就是要有自我防衛的決心」。