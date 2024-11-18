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明年度國防部公開預算 對美軍購逾7千億

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
我國對美軍購額度已被用完，造成5年兵力整建計畫充斥對美軍購舊案，缺乏前瞻。圖為美宣布售我MQ-9B無人機模型。歐新社
我國對美軍購額度已被用完，造成5年兵力整建計畫充斥對美軍購舊案，缺乏前瞻。圖為美宣布售我MQ-9B無人機模型。歐新社

立法院預算中心統計，明年度國防部公開預算執行的對美軍購項目，高達廿一項，總額高達七千一百六十六億六千七百廿六萬九千元。這還不包括國防機密預算。

二○二五年度中央政府總預算案有關國防部主管部分，編列達四七六○億餘元，較二○二三年度的四三四四億餘元，增加四一五億餘元，增幅達九點五七％，其中以軍事投資預算增幅十六點一八％最高。這還不包括因應國防武器採購需求而提出的特別預算案。

據立法院預算中心計算，近十年度國防部主管預算總額均達三千一百億元以上，並自二○一九年度起每年均達三％以上的增長幅度。明年度國防部主管預算編列四七六○億餘元，若加計「中央政府新式戰機採購特別預算」及「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算」分別編列四二九億五千多萬元及四七四億三千多萬元，當年度不含非營業特種基金的國防經費，合計達到五六六四億四千多萬元。

立法院預算中心統計，明年度光在國防部公開預算上執行的對美軍購項目高達廿一項，總額七千一百六十六億。淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員揭仲估算，不論哪個數字，都勢必對未來教育、社會福利、交通建設與經濟發展等支出，造成嚴重排擠效果。

主管 國防部 立法院

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