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綠委擬提「呂禮詩條款」 退役校官媚中可砍月退俸

中央社／ 台北17日電

海軍艦長呂禮詩在中國珠海航展受訪聲稱，要讓台灣觀眾知道，「我們中國有多強」。民進黨立委邱志偉擬提案修兩岸人民關係條例，將規範對象由退役將領擴及「少校以上且領有終身俸人員」。

中國國際航空航天博覽會（珠海航展）於廣東舉行，前海軍新江艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩，接受中國媒體訪問時表示，他要讓台灣觀眾知道，「我們中國有多強」。

國防部14日表示，台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）規定，退役「將領」參加陸方所舉辦的黨政軍活動，而有妨害國家尊嚴行為，得由（原）服務機關視情節停止領受5年月退伍給與的50%至100%；情節重大者，得剝奪其月退伍給與，並註銷勳、獎章。但呂禮詩以「少校」退役，並非該法適用對象。

國民黨立委翁曉玲日前提案修正兩岸人民關係條例，刪除俗稱「吳斯懷條款」的兩岸人民關係條例第9條之3 、第91條條文，關於退將赴中國參與慶典或活動時禮儀行為的處罰，引發爭議。

邱志偉則提出兩岸人民關係條例修正草案，對領有終身俸的「校級」以上人員，退伍後仍與國家維持公法上關係，更應當有特殊珠忠誠義務，如果有損國家尊嚴的行為，應當按情節停止其月退休俸。草案已在15日完成草案連署，並送達立法院議事處。

海軍 觀眾 邱志偉

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