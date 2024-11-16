美專家：川普會續對台軍援

美國之音十五日報導，美國顧問公司亞洲集團負責人米克斯說，台灣政府「有高度可能」將在川普新政府上台後前幾個月內，即展現採購大規模軍備的意願，包括若干台灣早就想要、卻被壓抑許久，以及為原有老舊重要軍備升級的載台，像MH-60R反潛直升機及E-2D空中預警機等。

米克斯預料，美國對台海的戰略模糊政策可能維持不變，川普可能保留他對台灣，以及兩岸的槓桿操作。

至於川普第二任對台灣的安全防衛將有什麼做法？米克斯認為，川普的「中間人」已表明對台灣情勢的評估，即台灣正和以色列一樣面對生存威脅，但台灣國防預算占國內生產毛額（GDP）的比率，基本上僅以色列的一半，也就是百分之四點八對百分之二點四五。台灣必須展現對自我防衛更認真看待的態度，並顯著地致力將國防預算增至GDP的百分之三至百分之四，甚至百分之五。

米克斯還說，川普應會延續拜登以總統撥款權（PDA）提供台灣軍援計畫，PDA讓美國得以立即轉移軍備給台，以協助抗中，而非按正常採購流程，需三至五年才能部署。這是非常有用的工具，可立即強化台灣能力。

但米克斯仍指出，台灣無疑必將為防衛投資更多，PDA解決當前存在的小問題，常態的台灣國防開支，則是經歷一段時間解決正確的問題。