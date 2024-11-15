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颱風天兔逼近 國軍災防待命總兵力約3萬餘人

中央社／ 台北15日電
輕度颱風天兔路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
輕度颱風天兔路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

颱風天兔逐漸逼近台灣，國防部今天表示，已配合中央災害應變中心，完成一級開設；其餘各作戰區將配合地方政府開設等級提升，協助執行各項災防工作，國軍部隊目前災防待命總兵力約3萬餘人。

國防部指出，因應颱風天兔可能對台灣東南部、南部等地區造成影響，國防部今天召開災害應變中心管制會議，要求國軍各級部隊，密切掌握颱風動態及災害潛勢區狀況，務求以最周延的整備降低災損。

國防部指出，目前國防部已配合中央災害應變中心，完成一級開設；其餘各作戰區將配合地方政府開設等級提升，協助執行各項災防工作，國軍部隊目前災防待命總兵力約3萬餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計42類3300餘輛（部），均完成整備；並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具以即時救援。另國軍各醫院編組救護醫療小組，可隨時投入醫療支援。

國防部強調，後續將掌握颱風天兔行經路線，在確保官兵安全前提下，做好各項防颱與災害防救準備工作，協力守護家園，確保民眾生命財產安全。

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