澎湖七美外海國軍共軍對峙 綠：中國應適可而止

澎湖漁民昨天在七美外海作業，目擊懸掛中國五星旗軍艦通過。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，中國利用灰色地帶在我方海域製造滋擾行為，試圖恫嚇台灣善良漁民，造成莫大心理壓力，中國應適可而止，否則將引起台灣人民更大的不滿。

在澎湖七美外海作業的漁民，昨天親眼目睹中國軍艦與我方軍艦對峙，吳思瑤上午受訪時做上述表示。

吳思瑤今天受訪時，國民黨立委陳玉珍繼昨天之後，再度駐足聆聽。一看到陳玉珍，吳思瑤立刻表示「陳玉珍又在盯梢」，陳玉珍回「站在這裡就是盯梢嗎？」「妳一定要這樣講我嗎？」吳思瑤反擊「妳是共機擾台嗎？共機擾台就是這樣」。

而當記者詢問七美外海有解放軍軍艦通過，吳思瑤自評「好像跟我現在的處境一樣」，陳玉珍回罵「妳在胡說八道什麼？」

吳思瑤指出，在台海海峽執行捕撈等正常經濟行為的漁民們，其權益都要受到保障，呼籲中國軍艦不要在海上試圖滋擾台灣善良漁民的生計，不要試圖利用灰色地帶在我方海域進行模糊的滋擾性行為，達到中國恫嚇台灣人民的目的，這樣只會造成台灣人民更大的不滿，應適可而止。

吳思瑤說明，中國想方設法在空中，在海上，連颱風天都要來擾台，當然也包括在陸上，在台灣的國會裡，攸關國家安全、抵禦中國滲透的法案，希望能依程序，該審查就審查，不要繼續擋下國安的法案，否則這就讓中國有各種方式滲透台灣。

此外，針對馬英九基金會邀請陸生來台交流，陸委會昨天表示，不要發表政治性言論、不能有傷害台灣地位的舉動。

吳思瑤強調，非常樂見兩岸正常交流，不管是學術、文化、經貿，只要合乎程序，依例申請，捍守「不涉及政治的行為」、「不會陷入統戰作為」大方向，不要涉入政治行為，更不要有涉及統戰不必要的爭議，絕對歡迎在互相尊重、互惠平等、多元交流的前提下進行的兩岸交流。