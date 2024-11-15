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「走投無路」才從軍？他想簽志願役家人反對 過來人揭利弊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友有簽志願役的想法，但家人覺得志願役是「走投無路」的選擇。 聯合報系資料照
一名男網友有簽志願役的想法，但家人覺得志願役是「走投無路」的選擇。 聯合報系資料照

志願役」是指符合條件之人民志願投入軍隊，以軍人作為職業之授薪軍人。一名男網友發文表示，他剛當完兵，認為所屬單位還不錯，因此有簽志願役的想法，但家人反對他簽下去，覺得志願役是「走投無路」的選擇，讓他陷入糾結之中，於是詢問網友的意見。

一名男網友在Dcard發文，表示自己大學畢業，剛當完兵，原本覺得所在的單位不錯，也都事先了解過，因此打算簽「志願役」，但家人認為志願役是「走投無路」的選擇，覺得簽下去會與社會脫軌、脫離人情世故，因此叫他先找其他工作做。

原PO表示，但他還蠻喜歡軍隊的生活作息，除非要站崗或有任務，否則都有周休二日、薪水也固定、大家相處起來的感覺也都還不錯，因此陷入糾結之中，詢問網友：「志願役真的是最後找不到工作才去選擇的嗎？」

此文一出，不少過來人分享經驗，認為有利有弊，「作息正常沒錯，這是沒有任何負擔壓力的情況下，等到你開始變志願役的那一刻起，你就會不停的被使喚」、「我覺得當兵是最後的選擇，不只社會脫節、軍中還有很多的任務會管制休假、沒有病假」、「當兵就是小型社會，裡面輕鬆時很輕鬆累的時候很累，但是當兵重要價值是終身俸」、「我覺得從軍沒有好與不好，但我可以確定的是，可以讓你有一個穩定的生活」。

也有網友認為義務役和志願役的感受不一樣，「你應該是當四個月的吧，當四個月的才會覺得軍中生活不錯」、「四個月跟志願役的氣氛可不一樣」。

國軍 志願役

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