國軍高階幹部授勳授階 賴總統：借重專業強化防空戰力

賴清德總統今天頒授總統府上將戰略顧問劉任遠二等雲麾勳章、空軍司令上將鄭榮豐三等寶鼎勳章，並為中將黃志偉晉任空軍二級上將授階。賴總統期盼借重三人的專業與經驗，持續為空軍帶來現代化、智慧化革新，並強化整體防空作戰能力，為國軍帶來更堅實戰力。

賴總統上午主持「中華民國113年11月份國軍重要高階幹部授勳授階典禮」，他在致詞時表示，今天是見證國軍實力堅強且不斷提升的重要時刻。除了授勳給劉任遠上將、鄭榮豐上將，黃志偉將軍也在今天晉任上將。上將的肩章有三顆星星，代表的是至高無上的榮耀，也代表肩負了更重大的責任。

賴總統說，他要感謝劉任遠在擔任空軍司令期間，勇於任事，克盡職責。因此，今天特別頒授「二等雲麾勳章」，肯定劉任遠的卓越貢獻。未來也請劉任遠持續提供國防事務的建言，持續為國效勞，精進國防戰力。

賴總統也感謝鄭榮豐擔任副總長執行官時，以自身的豐富經驗，督導各項戰備演訓任務，讓國防安全更加堅實。今天特頒授「三等寶鼎勳章」，表彰鄭榮豐的付出與功勳。

賴總統表示，今天晉任上將的黃志偉將軍，是我們第一批赴美受訓的F-16種子教官之一，更擔任駐美F-16飛行及學科教官長達三年之久。在擔任空軍司令部參謀長任內，督導空軍，完成F-16V戰鬥機接裝作業，提升了空軍的戰鬥機性能。

賴總統說，他要感謝三位將軍一路以來的努力和付出。接下來，也要借重各位將軍的專業和經驗，持續為空軍帶來現代化、智慧化的革新，並強化整體防空作戰能力，為國軍帶來更堅實的戰力。

今天的授勳授階典禮，國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、國防大學校長劉志斌、陸軍司令鍾樹明及海軍司令唐華等均在場觀禮。