快訊

川普當選害的！貝佐斯33歲員工崩潰砍死父親 微笑拍手遭警逮捕

獨／喪屍煙彈改列二級毒品 醫師、刑警分析未來影響

聽新聞
0:00 / 0:00

國軍高階幹部授勳授階 賴總統：借重專業強化防空戰力

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天主持「中華民國113年11月份國軍重要高階幹部授勳授階典禮」。圖／總統府提供
賴清德總統今天主持「中華民國113年11月份國軍重要高階幹部授勳授階典禮」。圖／總統府提供

賴清德總統今天頒授總統府上將戰略顧問劉任遠二等雲麾勳章、空軍司令上將鄭榮豐三等寶鼎勳章，並為中將黃志偉晉任空軍二級上將授階。賴總統期盼借重三人的專業與經驗，持續為空軍帶來現代化、智慧化革新，並強化整體防空作戰能力，為國軍帶來更堅實戰力。

賴總統上午主持「中華民國113年11月份國軍重要高階幹部授勳授階典禮」，他在致詞時表示，今天是見證國軍實力堅強且不斷提升的重要時刻。除了授勳給劉任遠上將、鄭榮豐上將，黃志偉將軍也在今天晉任上將。上將的肩章有三顆星星，代表的是至高無上的榮耀，也代表肩負了更重大的責任。

賴總統說，他要感謝劉任遠在擔任空軍司令期間，勇於任事，克盡職責。因此，今天特別頒授「二等雲麾勳章」，肯定劉任遠的卓越貢獻。未來也請劉任遠持續提供國防事務的建言，持續為國效勞，精進國防戰力。

賴總統也感謝鄭榮豐擔任副總長執行官時，以自身的豐富經驗，督導各項戰備演訓任務，讓國防安全更加堅實。今天特頒授「三等寶鼎勳章」，表彰鄭榮豐的付出與功勳。

賴總統表示，今天晉任上將的黃志偉將軍，是我們第一批赴美受訓的F-16種子教官之一，更擔任駐美F-16飛行及學科教官長達三年之久。在擔任空軍司令部參謀長任內，督導空軍，完成F-16V戰鬥機接裝作業，提升了空軍的戰鬥機性能。

賴總統說，他要感謝三位將軍一路以來的努力和付出。接下來，也要借重各位將軍的專業和經驗，持續為空軍帶來現代化、智慧化的革新，並強化整體防空作戰能力，為國軍帶來更堅實的戰力。

今天的授勳授階典禮，國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、國防大學校長劉志斌、陸軍司令鍾樹明及海軍司令唐華等均在場觀禮。

國軍 國防部 空軍 賴清德

延伸閱讀

國防部證實鄭榮豐接任空軍司令 黃志偉升副總長執行官

空軍高階將領異動 劉孝堂、陳世輝受矚

賴政府首位新科上將 黃志偉接任副參謀總長兼執行官

「捍衛戰士」鑽山溝不稀奇 40年前空軍F-100也做過

相關新聞

烏克蘭攻擊型無人艇200萬 立委：台灣為何要花2億

國防部「快奇專案」建造攻擊型遙控無人艇，立委馬文君認為，平均一艘要2億元，相較於烏克蘭有實戰經驗的無人艇，造價600多萬...

無人機不僅有戰爭題材！軍用商規標案四贏家

隨著國防預算持續攀升，政府大力推動無人機國產化，不僅為廠商開啟嶄新商機，更有望藉由國防標案打開國際市場大門。

國軍高階幹部授勳授階 賴總統：借重專業強化防空戰力

賴清德總統今天頒授總統府上將戰略顧問劉任遠二等雲麾勳章、空軍司令上將鄭榮豐三等寶鼎勳章，並為中將黃志偉晉任空軍二級上將授...

25中共機艦出海活動 國軍嚴密監控

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現15架次中共軍機、9艘次共艦及公務船1艘持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機...

美國優先、遏制中國 國安局長：川普政府兩政策主軸

美國總統當選人川普陸續公布內閣人事，未來上任後的美中戰略布局也引起各界關注。國安局長蔡明彥表示，川普新政府兩大政策主軸：...

【專家之眼】朝鮮半島再較勁 真功夫與假把式

最近朝鮮半島風雲再起，韓國與朝鮮空飄宣傳戰大打出手，叫陣喊話讓各方感到情勢升溫，但國際社會正逢多事之秋，俄烏衝突難分難解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。