國台辦稱擱淺貨輪申請回港遭拒 綠：勿拿天災統戰
中國籍貨輪鈺洲啟航在野柳地質公園附近擱淺，中國國台辦昨天指稱，該貨輪多次申請返回基隆港被拒。民進黨立法院黨團今天表示，國台辦經常借題發揮，甚至拿颱風天災進行政治操作，呼籲中國不要再以統戰打壓台灣。
中國貨輪「鈺洲啟航」觸礁擱淺新北野柳岬，對於國台辦發言人朱鳳蓮昨天指「鈺洲啟航」多次申請回基隆港被拒，台灣港務公司基隆港務分公司解釋，鈺洲啟航是主動申請出港避颱，也沒有申請回基隆港避風，中國的說法是錯誤的。
民進黨團幹事長吳思瑤上午回應表示，國台辦常常很會借題發揮，甚至借颱風天災進行政治操作。
吳思瑤指出，台灣永遠最人道及良善的國家，政府只要能夠協助各國需要庇護、緊急救難，台灣絕對會在第一時間伸出援手，即便是敵對國家的中國，台灣還是會善盡良善的人道主義精神，希望中國不要再以統戰、打壓台灣，不要再來藉機滋事。
此外，針對海軍前艦長呂禮詩參加中國珠海航展時，發表「想讓台灣觀眾也知道，中國有多強」、「在中華民族融合以及復興的重要時代，當然一個都不能少」等言論，引發譁然。
民進黨立委沈伯洋強調，呂禮詩是少校，依照現行兩岸人民關係條例規定，要少將以上才會受到規範，這也是為什麼他近期會提案，針對外患罪提出修正，在通敵行為狀況下，去迎合對方的統戰行為，應有刑事責任，不是單純取消退休俸而已。
沈伯洋表示，藝人發表台獨死路一條言論，的確是言論自由，若是政黨代表、退將、退伍軍人時，就一定要畫一條紅線，現在這個紅線就出現了，呂禮詩講「中華民族融合及復興」，都是中國中宣部、統戰部的用語，講「我們中國」是在迎合對方，如果還有通敵的證據時，法律應該要出動，前提是要有相關的修法。
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