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烏克蘭攻擊型無人艇200萬 立委：台灣為何要花2億

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
馬文君質疑，烏克蘭攻擊無人艇一艘最低只要200萬元，台灣卻高達2億元。圖／立委馬文君提供
馬文君質疑，烏克蘭攻擊無人艇一艘最低只要200萬元，台灣卻高達2億元。圖／立委馬文君提供

國防部「快奇專案」建造攻擊型遙控無人艇，立委馬文君認為，平均一艘要2億元，相較於烏克蘭有實戰經驗的無人艇，造價600多萬元、甚至200萬元，實在不合理，也不符成本效益。

馬文君說，快奇專案」是建造攻擊型遙控無人艇，總預算約為8億1200萬元，其中載台預算共2億5700萬元；烏克蘭有實戰經驗的船，造價600多萬元，最新型造價甚至壓低到200多萬元，可是我們的船，光是載台，一具就要6400萬元。

國防部解釋，這建造價格是對標新加坡建造的4艘港巡艇，後續到了量產階段，中科院會持續壓低成本。馬文君說，自殺攻擊無人艇的主要優勢之一，就是便宜，結果造一艘要2億元，這合理嗎？合效益嗎？若以烏克蘭一艘600萬元造價換算，造200艘只要12億元，國防部如生產200艘，卻要400多億元！

國防部編列的來年預算顯示，參謀本部竟然有約聘人員月薪高達16萬元，比次長還多！到底是什麼樣的臨時人員，竟有如此高薪？ 國防部解釋，這是一個蠻資深的英語傳譯。

馬文君說，好奇是到底多資深，多優秀的傳譯，需要領的比次長還多，以往是否也這樣編列？國防部承諾釐清後，再提出報告。

國防部 烏克蘭 馬文君

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