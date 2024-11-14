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前艦長呂禮詩稱中國強 國防部：已損國家尊嚴

中央社／ 台北14日電

海軍艦長呂禮詩在中國珠海航展受訪聲稱，要讓台灣觀眾知道，「我們中國有多強」。國防部今天回應，言論雖屬個人行為，但實際已對國家尊嚴造成傷害，已要求落實屆退官兵宣導，提醒應謹言慎行。

國防部也指出，兩岸人民關係條例規定的對象為退役將領，因呂禮詩因為是少校退伍，不適用剝奪月退、註銷獎章等處罰。

中國國際航空航天博覽會（珠海航展）於廣東舉行，前海軍新江艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩，接受中國媒體訪問時表示，他要讓台灣觀眾知道，「我們中國有多強」。

國防部對此表示，呂禮詩為退役少校，所發表言論雖屬個人行為，但實際已對國家尊嚴造成傷害，國防部已持續加強官兵愛國教育，並要求各級落實屆退官兵宣導，提醒應謹言慎行，避免參與陸方邀約活動。

國防部指出，依兩岸人民關係條例規定退役「將領」參加陸方所舉辦的黨政軍活動，而有妨害國家尊嚴行為，得由（原）服務機關視情節停止領受5年月退伍給與的50%至100%；情節重大者，得剝奪其月退伍給與，並註銷勳、獎章；若觸犯內亂、外患罪，依國安法、國密法等規定處罰。但呂禮詩以「少校」退役，並非該法適用對象。

針對珠海航展，國安局長蔡明彥上午在立法院外交及國防委員會備詢也指出，中共向來擅長運用軍備展示或軍事活動來展示實力，可以關注的是，國際社會對於中共武嚇越來越關注，且採取反制作為。例如，已有9個國家穿越台海達到15次之多，對外遂行認知作戰過程中，也看到各國高度關切外也採取具體行動，捍衛自由航行權並堅定承諾。

蔡明彥也分析，這次航展有幾個特色，包括艦載機殲35、殲15T都可能運用在中共第3艘航空母艦「福建艦」；也展示轟6K搭載鷹擊21型新型飛彈模型，展現空對地打擊能力；紅旗19飛彈亦是宣傳重點；外銷部分，則置重點於殲10CE新型飛機。

退役少將、前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠8月在香港出席活動，疑起立聽中華人民共和國國歌。國防部10月15日指出，臧幼俠確實已違反兩岸關係條例，決議裁罰停止領受5年的月退給與之75%，並追繳註銷獎、勳章。

中共 國防部 海軍

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