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25中共機艦出海活動 國軍嚴密監控

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天清晨到今天清晨6點為止，共計偵獲共機15架次、共艦5艘、公務船1艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天清晨到今天清晨6點為止，共計偵獲共機15架次、共艦5艘、公務船1艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現15架次中共軍機、9艘次共艦及公務船1艘持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨（13）日清晨到今（14）日清晨6時為止，共計偵獲共機15架次、共艦5艘、公務船1艘持續在台海周邊活動，其中9架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時47分到晚間7時09分，有11架次共軍主戰機在台海中線沿線活動，其中5架次曾跨越中線。

西南空域方面，從昨天中午11時33分到今天凌晨3時48分，曾發現中共輔戰機4架次進入我西南空域，最接近台灣時距離鵝鑾鼻西南方約120浬。

中共 台海 國防部

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