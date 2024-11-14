美國優先、遏制中國 國安局長：川普政府兩政策主軸

美國總統當選人川普陸續公布內閣人事，未來上任後的美中戰略布局也引起各界關注。國安局長蔡明彥表示，川普新政府兩大政策主軸：第一部分為美國優先，第二部分是遏制中國。蔡明彥強調，台灣跟美國歷任政府的合作都非常緊密，對於未來四年跟川普政府的合作抱持正面積極的態度。

蔡明彥指出，在遏制中國的部分，不能夠排除美國可能會提出一個比較全面性的戰略。包括地緣政治、經貿脫鉤、供應鏈安全以及出口管制。國安局會持續關切美國相關政策作為以及產生影響。

蔡明彥強調，在台美關係的部分，我方會持續基於台灣國家和戰略的利益，推展跟美國在各個領域的合作。尤其我方會極大化雙方彼此的共同利益，也讓國際社會可以體認到，台灣是國際社會在經貿或安全議題方面不可或缺、強而實力的重要夥伴，而不是一個只想搭便車、或坐享其成的國家。

他並說，台灣跟美國歷任政府的合作都非常的緊密，而且有愉快的合作經驗，我方一方面非常感謝拜登政府在過去四年對於台美合作的支持跟協助；也對於未來四年跟川普政府的合作抱持非常正面積極的態度。

另一方面，近期APEC高峰會期間，台灣問題是否仍會是「拜習會」的焦點？蔡明彥指出，美國的白宮針對這個部分已經有一些公開的說明，就是在未來APEC的拜習會過程中，美方會表達對台海問題的關切。

蔡明彥指出，我方有比對今年跟去年以來共軍在周邊地區活動的狀況，可以發現到不管在東海、台海跟南海，中共的相關機艦活動、進入到其他國家的空域或經濟水域的狀況、頻次越來越嚴重、越來越密集。這是為什麼拜登在跟習近平會面的過程當中，會特別針對區域的安全包括台海安全的情勢表達高度關注。

同時，中國大陸近期在珠海航展中展出大批新武器裝備，蔡明彥說，中共經常運用一些軍備展示或軍事活動來展示它的軍事實力，不過國際社會已經越來越關注，而且採取一些反制的作為。他強調，在今年以來已經有9個國家派遣海軍的船艦穿越台海，大約有15次之多，顯示各國高度關切中共的擴張，也開始採取具體行動來表達對於維持區域和穩的關注以及捍衛自由航行權。