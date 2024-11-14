【專家之眼】朝鮮半島再較勁 真功夫與假把式

最近朝鮮半島風雲再起，韓國與朝鮮空飄宣傳戰大打出手，叫陣喊話讓各方感到情勢升溫，但國際社會正逢多事之秋，俄烏衝突難分難解，中東情勢更是動盪不安，以色列與多方開戰，此時兩韓若想在國際舞臺軋上一腳，搶個鏡頭撈點戲分，恐怕所能受到關注程度實在有限。

從數周前開始傳言朝鮮將派兵至烏克蘭境內，援助俄羅斯以便扭轉俄烏戰局；儘管媒體報導不斷，平壤與莫斯科存心擺出莫測高深態度，刻意迴避直接回應問題，但又未曾斷然駁斥與否認傳聞。

儘管就理智上判斷，俄羅斯就算在俄烏戰場被搞到焦頭爛額難以突破，但若是向朝鮮乞援要求派兵參戰，請其派遣部隊不遠千里支援戰事，不論從任何正常角度評估此種軍事援助行動，考量語言、裝備、後勤以及協同作戰等多項窒礙因素，都很難相信此事為真。

更讓人感到不可思議之處，就是首爾對於平壤派兵援助俄羅斯參與烏克蘭衝突，居然會以極度強硬與積極姿態高調反對，甚至還揚言要派遣軍事顧問團前往烏克蘭，以便協助烏克蘭對抗朝鮮軍事武力。

說實在話，假若朝鮮確實抽調兵力開赴俄烏戰場，必然會是相對精銳部隊，絕對不可能胡亂挑選戰力薄弱雜牌部隊，跑到千里之外丟人現眼。金正恩若是決心派遣軍隊至境外參與戰爭，在外交上必然是作為鞏固俄羅斯關係重要籌碼，怎麼可能如同諸多西方媒體報導所述，隨便找些年輕毫無經驗戰士湊數應卯，假若以戰力不夠精良部隊搪塞應付，根本上就是違背常理。

假若朝鮮將原先與韓國相互對峙兵力轉用於烏克蘭，首爾高層應該覺得威脅減少戰備壓力降低，此時額手稱慶都還來不及，居然還會高聲譴責，並堅稱必須反制平壤此種作為，甚至還要堅持轉換與朝鮮對抗場域，派遣軍事援助人員到烏克蘭境內繼續奉陪到底，整個理則思維確實讓人難以理解。

就在此種讓人丈二金剛摸不到頭腦之際，美國與韓國10月30日在華盛頓召開安全協商會議，同聲譴責朝鮮派兵援助俄羅斯，平壤立即表態回應，毫不含糊地在10月31日早上7時10分，以高仰角模式向日本海上空，試射遠程彈道導彈。依據其彈道軌跡最高點以及飛行時間，皆已突破朝鮮歷次試射紀錄，此次所試射導彈，不論其真正型號為何，已經被各方普遍定位為洲際彈道導彈。

不過更讓人想不透的是韓國會在朝鮮試射洲際彈道導彈後，隨即由韓國國家安保室長申源湜召開國家安全會議，以韓國總統所任命首席國家安全顧問地位，在會後對外公布韓國將針對朝鮮試射洲際彈道導彈，就固態推進劑、彈體結構、火箭引擎燃燒室以及驅動器等重要單元，提出15項禁運管制封鎖項目，並且呼籲其他國家亦能配合，支持韓國共同對朝鮮實施技術與物資封鎖輸出。

說實在話，假若就洲際彈道導彈所具備基本性能來說，最不可能成為被威脅對象就是與朝鮮緊鄰之韓國。但在首爾眼中，洲際彈道導彈將有可能成為嚇阻華盛頓願意涉入朝鮮半島衝突之戰略籌碼，因此基於韓國與美國同盟關係，再加上首爾必須仰賴華盛頓支持嚇阻平壤對其採取軍事行動，因此才會在朝鮮試射洲際彈道導彈積極表態。

但是韓國如此表態，卻立即被國際軍備管制專家戳穿西洋鏡，並且嘲弄其為毫無意義之空包彈；此因韓國所宣示對朝鮮禁運輸出品項，早就被列入2016年聯合國安全理事會第2270號決議案，對朝鮮實施禁運管制清單內。而且當初在該項決議案中，就已經有條款明確禁止對朝鮮輸出「任何」有助於其彈道導彈發展計畫之品項，因此韓國如此表態與聲明，根本就是無關痛癢之馬後炮。

國際社會各種外交應對政治手腕，總是真真假假軟硬兼施，在外交辭令與官樣文章背後，還是必須要能拿出措施與手段讓對方有感。就朝鮮能夠繼續發展洲際彈道導彈對比前述禁運措施決議案看來，顯然是徒具虛文未能實際封鎖平壤從國際市場繼續取得相關物資、組件與技術。

朝鮮半島是強權大國較勁舞臺，在首爾與平壤相互對陣背後，都有強權操弄大國撐腰陰影，但是擺在檯面上，究竟是真功夫抑或是假把式，考驗的是強權大國安全承諾信譽與其代理人對此承諾之信心。首爾如此亂發空包彈，若是無法獲得各方響應與支持，最後只能自取其辱，讓此等所謂「禁運制裁」成為讓本身難堪囈語，亦將會變成各方訕笑目標。