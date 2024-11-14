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新聞眼／軍購變大外宣 到底是誰放話？

聯合報／ 記者李人岳
外傳台灣可能對美提出4800億元軍購，國防部長顧立雄（中）表示，國防部沒提出所謂4800億元清單，將循台美既有機制申購。記者曾吉松／攝影
外傳台灣可能對美提出4800億元軍購，國防部長顧立雄（中）表示，國防部沒提出所謂4800億元清單，將循台美既有機制申購。記者曾吉松／攝影

英國金融時報報導台灣研擬提出價值台幣四千八百億元的對美軍購清單，以向即將上台的川普政府展現自我防衛的決心，但國防部長顧立雄昨在立法院否認國防部提過這份清單，讓外界看不懂府院國安團隊究竟演哪一齣？

立委洪孟楷說，國內三大報不約而同以頭版刊載此事，絕非只是因外媒報導，而是國內也掌握權威消息來源，如果連顧立雄都否認消息出自國防部，那顯然是來自更高層。對應顧立雄的態度又是一種兩面手法操作，一方面對外放話、輸誠，另方面兼試水溫。

軍事專家揭仲則直言，目前仍是拜登政府執政，被點名的F-35、E-2D和神盾艦等確實都是過去幾年曾遭拜登政府否決的項目，如今當著舊政府的面前向新政府許願，不啻是給還在執政的民主黨難堪，難怪顧立雄與國防部在檯面上堅決不承認有這份清單。

然而，此事也讓外界質疑民進黨政府透過外媒放話的操作手法，難道國安團隊至今仍未與川普接班團隊建立核心暢通的溝通管道，才必須透過媒體公開製造輿論、傳遞訊息？

外界更不免擔憂，對美武器採購是賣方市場，一百五十億美元等於是自掀底牌，向「川普企業」自曝我方至少有多少銀彈，一旦上了談判桌，究竟會再增加多少花費？對國內財政負擔、建軍備戰需求究竟是不是好現象？

「川普海嘯」即將來襲，世界各國面對明年一月以後的國際新局勢都戰戰兢兢。這則軍購新聞，至少讓外界有三大疑問：到底是誰放話？軍購清單只是許願清單？對美軍購變大外宣？民進黨政府慣用的「出口轉內銷」政治操作手法，究竟有助益或反成阻力，全民都要戒慎以對。

國防部 川普 軍購

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