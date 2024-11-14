否認對美軍購4800億 顧立雄：國防部未提軍購清單

外電報導我方將在川普政府上任後提出台幣約四千八百億元的對美軍購以展現自衛決心，不過國防部長顧立雄昨在立法院表示，國防部沒提出這些軍購清單，消息不是國防部放的，會循台美既有制度性交流機制提出我方想要籌購的項目。

英國金融時報報導，我方將提出的對美軍購清單項目包括神盾級軍艦、E-2D預警機、F-35戰機。民眾黨立委黃國昌昨質詢，這樣放消息究竟是幫助還是妨礙還很難說。顧立雄表示，消息應該不會是國防部釋放的，他無法幫國防部以外的人回答，他在國民黨立委洪孟楷追問時進一步表示，國防部沒看過這份清單。

黃國昌質詢，F-35是不是在我方清單上？前國防部長去年曾明確說過我方曾提出需求、美方沒同意，如今美方的態度有沒有改變？顧立雄說，我方對於個別項目無法在美方公布前公開說明，對於可以提升自我防衛能力的部分，都會提出和美方溝通。

國民黨立委李彥秀認為，國防部長表示沒提出四千八百億元軍購「願望清單」，不代表府方、國安系統沒提出；國防部應立刻確認外媒的報導是「假消息」？還是顧立雄自己「狀況外」？李彥秀說，金融時報是國際具公信力的媒體，詳列軍購金額與清單項目恐怕不是「空穴來風」，如果真的有人惡意放假消息傷害中華民國的國家利益與安全，國防部應立刻要求外媒澄清更正，避免混淆視聽、造成美方誤判。

李彥秀指出，包括反裝甲飛彈、滑翔炸彈及F-16V戰機三項軍購案交貨嚴重延宕，其他軍購也只是「慢慢跟上進度」，國防部應該積極爭取加速交貨，避免影響台灣整體國防安全。

民眾黨立委林國成說，沒有老百姓反對購買武器，但是不要用負債進行軍購，賴清德總統也需要思考，沒有必要用無法負擔的金額進行軍備競賽，兩岸能夠和平來往就不需要拿那麼多錢買武器，重新檢討美中台三方關係遠比購買武器重要。