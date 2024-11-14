中國環台軍演轟6戰機受矚 專家示警：扮演侵台要角

中央社／ 香港13日綜合外電報導

中國上月在台灣周邊海空域舉行軍演期間，部署部分最新型攻擊機、軍艦和飛彈部隊，然而演習所出動最具威脅性的武器之一，卻是冷戰初期問世的H-6轟炸機的現代化機型。

路透社報導，如同美國仍仰賴冷戰時期B-52轟炸機的升級版戰機，中國成功將噴射驅動的H-6轟炸機現代化，讓轟6繼續飛到21世紀。

台灣國防部告訴路透社，中國軍演期間，偵測到由3架轟6組成的3組機隊飛入台灣空域，其中2組機隊實施模擬攻擊演習。

根據國防分析師與美國五角大廈的中國軍隊報告，中國部分現代化轟6能發射搭載核彈頭的彈道飛彈，其他轟6則能攜帶多枚長程反艦及攻陸飛彈。

有些轟6則能在飛行中加油，讓它們可從中國本土基地起飛，然後深入打擊西太平洋目標，美國在此區域的關島和其他地方擁有大型基地。

有別於美國在1962年停產B-52，中國繼續製造雙發動機轟6。不過根據前美國海軍潛艦官員、中國軍隊專家許卡特（Thomas Shugart），轟6生產速度最近可能已放緩或停產，他估計中國空軍現在約有230架轟6類戰機。

台灣國防部與日本防衛省通報，轟6近年頻繁在其領空附近飛行。轟6也被派往南海，北京聲稱擁有南海大片爭議領土的主權。

根據美國與台灣軍事專家，如果衝突爆發，轟6將對船艦與陸地目標構成嚴重威脅。

許卡特表示，中國登島行動的軍事準則，例如入侵台灣，需要對總部、通訊設施、後勤中心及其他關鍵目標進行打擊，還有攻擊機場、港口與海上船艦，「我預期轟6將參與所有這類行動」。

許卡特補充道，這些襲擊很可能會在無預警情況下與飛彈打擊配合，削弱島嶼防空能力，把跑道炸出坑洞將飛機困在地面，如此一來，這些飛機恐被轟6發射的巡弋飛彈擊中。

國防部 巡弋飛彈 美國

延伸閱讀

分析10月聯合利劍B軍演 陸學者：封鎖台灣成主選項 一旦武統將速戰速決

holo新人「虎金妃笑虎」似曾相識...網：特斯卡特利波卡，Is that you？

賀錦麗一開票就大幅落後川普 出口民調現端倪

NBA／「他教會了我們飛翔」 暴龍總裁致敬傳奇卡特

相關新聞

新聞眼／軍購變大外宣 到底是誰放話？

英國金融時報報導台灣研擬提出價值台幣四千八百億元的對美軍購清單，以向即將上台的川普政府展現自我防衛的決心，但國防部長顧立...

否認對美軍購4800億 顧立雄：國防部未提軍購清單

外電報導我方將在川普政府上任後提出台幣約四千八百億元的對美軍購以展現自衛決心，不過國防部長顧立雄昨在立法院表示，國防部沒...

鄭榮豐接空軍司令 黃志偉晉二級上將

賴清德總統上任後首批上將人事調動，今天生效。空軍司令劉任遠上將調任戰略顧問，副參謀總長執行官鄭榮豐上將接任空軍司令，執行...

美前印太司令來訪 賴總統：台灣將持續提升防衛韌性

賴清德總統今天接見「新美國安全中心」（CNAS）「下一世代國安領袖計畫」（Next Gen）訪問團時表示，面對威權主義擴...

艦隊分署長今交接 海巡署：黃宣凱是首任「艦長」資歷的分署長

海巡署今天舉行艦隊分署新、卸任分署長交接暨宣誓典禮，新任分署長由海洋委員會海域安全處長黃宣凱陞任，由於艦隊分署是掌管所有...

顧立雄：研議提高志願役加給 1個月內提調整方向

多名朝野立委認為，國軍志願役官兵薪資待遇應調整，國防部長顧立雄今天表示，研議提高志願役官兵加給，會考量加給之間的平衡，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。