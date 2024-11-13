國防部否認4800億軍購 卓揆：尋找新合作模式

「台灣沒有對美國提出4800億的軍購！」國防部長顧立雄13日在立法院備詢時聲明，並沒有提出這些軍購項目，也沒看過清單。總統府發言人郭雅慧也說，現階段沒有新的軍購討論。行政院長卓榮泰則表示，會成立專案小組，研議如何與川普新政府在貿易、科技與國防等領域合作。

立委逼問防長

外媒報導，我方將在川普上任前後提出金額達4800億元的對美軍購清單，項目包括10艘除役軍艦艦、4架E-2D預警機、400枚愛國者飛彈，以及60架F-35戰機。但黃國昌13日於外交國防委員會審查預算時，詢問這樣放消息是有助還是有礙軍購？顧立雄僅表示，消息應該不會是國防部放的。

國民黨立委洪孟楷進一步追問，政府究竟有沒有提出這一份清單？顧立雄解釋說，國防部沒有提出所謂4800億元的軍購清單，也沒看過這份清單。顧立雄強調，國防部和總統府的回答立場一致，對於軍購會循台美既有的制度性交流機制來提出我方想要籌購的項目。

顧立雄：4個面向合作

顧立雄在備詢前接受訪時表示，若要對美軍購，會著重在4個面向，包括「不對稱戰力建構」、「強化作戰韌性」、「提升後備戰力」、「有效應對灰色作戰應處」，若符合這4個面向需求會向美方溝通。

針對川普當選，行政院長卓榮泰則宣布，行政院經與總統府討論後，將由政院專案小組針對台美經貿、國防、科技合作、民眾交流等議題，在一個月內提出比現在更積極、更有力量的新方式與美國強化合作與接觸。

但被媒體問到是否會有明確軍購目標時，卓榮泰僅回應說，新美國政府的人事當然會有新的模式，無論從經貿、科技的合作跟所有其他合作的方面，在這種新的國際形勢跟未來局勢的發展，他已經請副院長鄭麗君設立專案小組，就台美之間未來如何加強雙邊科技、貿易與其他合作，進行全面性的研判。

總統府也否認

針對軍購清單傳聞，總統府發言人郭雅慧曾表示，面對中國在台海及區域間日益增加軍事威脅，台灣與周邊國家都持續強化國防嚇阻力量，展現自主防衛決心。她說，台美之間本來一段時間，都有相關的軍事需求盤整和討論，但目前尚無新一階段的討論。

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