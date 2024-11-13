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傳上校政戰主任大風吹 國防部：依法結合需要派任

中央社／ 台北13日電

媒體報導，軍方近期將調動30位軍團、旅級上校政戰主任，許多被視為優秀人才的上校被派往冷門單位；國防部今天表示，因應83年班上校階政戰軍官，年底屆滿最大年限退伍，故此次連帶調整幅度較大，人事調任均依法、任務需要派任。

中時新聞網今天上午報導指出，國防部政戰局近日將調動多達30位軍團、旅級上校政戰主任；報導引述不具名人士指出，從調動名單看到許多優秀人才，被調往過去被視為冷凍庫的冷門單位，未來很可能無法留住優秀人才。

國防部今天下午回應澄清，國軍各項人事調任，均依「陸海空軍軍官士官任職條例」等相關規定辦理，按個人條件，結合任務需要、職務任期與職缺情況，經過嚴謹討論後派任。

國防部指出，因應83年班上校階政戰軍官，年底屆滿最大年限退伍，故此次連帶調整幅度較大，但均秉依法行政原則、採制度化作業，以符適才適所安置。

主任 國防部 職缺

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