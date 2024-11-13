軍備局202廠測試改良型40榴彈機槍塔 擊落空中標靶

國防部軍備局202廠昨（12）日在屏東加祿堂海空域實施改良型40榴彈機槍測試，結合7.62公厘T74排用機槍的槍塔，擊落距岸300公尺左右空域的標靶。

結合40榴彈槍及7.62公厘T74排用機槍的改良型40榴彈機槍塔，昨日在加祿堂海岸實施，槍塔裝配在二代雲豹甲車載台上，對海空域進行實彈射擊。

202廠測試人員在匙安排無人機吊掛紅色氣球標靶升空，機槍多次嚐試後，擊落在300公尺左右空域的標靶。

軍備局202廠曾在2019年8月世貿國防展中展出改良型40榴彈機槍塔，與原槍塔相較，改良部分包括降低槍塔高度、光電觀瞄裝置增加獨立的垂直軸向、改善進彈擊發機構以及人機介面等。