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否認對美軍購4800億 顧立雄：國防部沒提清單

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否認對美軍購4800億 顧立雄：國防部沒提清單

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
外傳台灣可能對美提出4800億元軍購，國防部長顧立雄（中）表示，國防部沒提出所謂4800億元清單，將循台美既有機制申購。記者曾吉松／攝影
外傳台灣可能對美提出4800億元軍購，國防部長顧立雄（中）表示，國防部沒提出所謂4800億元清單，將循台美既有機制申購。記者曾吉松／攝影

外電報導我方將在川普政府上任後提出4800億元的對美軍購，不過國防部顧立雄今天在立法院表示，消息應該不會是國防部釋放的，國防部沒有提出所謂4800億元的軍購項目，也沒看過這份清單。顧立雄強調，會循台美既有的制度性交流機制來提出我方想要籌購的項目。

英國金融時報報導，我方將在川普上任前後提出金額達4800億元的對美軍購清單，項目包括10艘除役軍艦艦、4架E-2D預警機、400枚愛國者飛彈，以及60架F-35戰機。不過立委黃國昌質疑，這樣放消息究竟是幫助還是妨礙還很難說，國防部長顧立雄表示，消息應該不會是國防部釋放的，他也無法幫國防部以外的人回答。

面對立委洪孟楷的追問，顧立雄進一步表示，國防部沒有提出所謂4800億元的軍購清單，也沒看過這份清單。顧立雄強調，國防部和總統府的回答立場一致，對於軍購會循台美既有的制度性交流機制來提出我方想要籌購的項目。

黃國昌問，F-35是不是我方的清單上？他指出，去年的前任部長曾明確說過，我方曾提出需求，不過美方沒有同意，如今美方的態度有沒有改變？顧立雄說，我方對於個別項目無法在美方公布前公開說明，對於可以提升自我防衛能力的部分，都會提出和美方溝通。

國防部 軍購 顧立雄

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