聽新聞
0:00 / 0:00
國防部證實鄭榮豐接任空軍司令 黃志偉升副總長執行官
國防部證實，空軍司令劉任遠調任總統府戰略顧問；參謀本部副總長執行官鄭榮豐上將調任空軍司令，空軍副司令黃志偉升任副總長執行官，並晉升空軍二級上將。人事案將於14日生效。
國防部強調，國軍各項人事調任作業，均依「陸海空軍任職條例」等規定，綜合考量職務屬性、任務執行需求及人員經管歷練等因素，依程序完成評選與薦報，檢討最適任人選調任。
國防部表示，基於整體人事考量適切調整後，由參謀本部副總長執行官鄭榮豐上將接任空軍司令，俾在國家安全情勢複雜之際，繼續穩健推動空軍戰力成長，有效應處敵情威脅。
國防部並指出，黃志偉曾任空軍司令部參謀長、空軍作戰指揮部指揮官、空軍司令部副司令等重要職務，學、經歷完整。任現職期間，指導軍事戰略與戰備整備等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任參謀本部副總長執行官，俾藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言