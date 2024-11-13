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國防部證實鄭榮豐接任空軍司令 黃志偉升副總長執行官

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
新任空軍司令鄭榮豐上將。圖／國防部提供
新任空軍司令鄭榮豐上將。圖／國防部提供

國防部證實，空軍司令劉任遠調任總統府戰略顧問；參謀本部副總長執行官鄭榮豐上將調任空軍司令，空軍副司令黃志偉升任副總長執行官，並晉升空軍二級上將。人事案將於14日生效。

國防部強調，國軍各項人事調任作業，均依「陸海空軍任職條例」等規定，綜合考量職務屬性、任務執行需求及人員經管歷練等因素，依程序完成評選與薦報，檢討最適任人選調任。

國防部表示，基於整體人事考量適切調整後，由參謀本部副總長執行官鄭榮豐上將接任空軍司令，俾在國家安全情勢複雜之際，繼續穩健推動空軍戰力成長，有效應處敵情威脅。

國防部並指出，黃志偉曾任空軍司令部參謀長、空軍作戰指揮部指揮官、空軍司令部副司令等重要職務，學、經歷完整。任現職期間，指導軍事戰略與戰備整備等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任參謀本部副總長執行官，俾藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。

新任副參謀總掌執行官黃志偉上將。圖／國防部提供
新任副參謀總掌執行官黃志偉上將。圖／國防部提供

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