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空軍高階將領異動 劉孝堂、陳世輝受矚

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
將接任空作部副指揮官的陳世輝（右）。圖／取自台南市政府官網
將接任空作部副指揮官的陳世輝（右）。圖／取自台南市政府官網

空軍高階將領異動，空軍司令劉任遠調任總統府戰略顧問，遺缺由副參謀總長執行官鄭榮豐接任。空軍參謀長黃志偉接任副參謀總長執行官，晉升上將。

其他空軍司令部將領人事異動包括：原政戰主任姜光華升任空軍副司令；原防空部指揮官劉孝堂接任空軍政戰主任；空軍作戰指揮部副指揮官董培倫升任防空部指揮官；空軍司令部督察長接任空作部副指揮官，晉任中將。

此外，國防部戰規司副司長曹定明調任空軍司令部作戰副參謀長；空軍司令部計畫處長何振翔調任戰規司副司長；空軍第七飛行訓練聯隊聯隊長江元琦調任計畫處長。

劉孝堂官校69期畢業，出身防砲部隊，不是飛行員出身，過去並無飛行政戰班或大隊、聯隊主任的歷練，但其帶兵表現優異，表達能力誠懇、清晰有條理，空軍政戰主任因此首次由非飛行員出任。

將接任空作部副指揮官的陳世輝，畢業於空軍官校72期，在共機對台展開遠海長航及侵擾台海中線初期，擔任台南空軍第一 戰術戰鬥機聯隊聯隊長，所轄IDF戰機升空攔截監控率堪稱全軍最高，戰機不但妥善率佳，飛官表現穩定，士氣高昂，他的兩位子弟也都入伍並擔任F-16戰機飛行員，一門戰機三傑，在軍中傳為佳話。

主任 戰機 空軍官校

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