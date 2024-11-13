空軍高階將領異動 劉孝堂、陳世輝受矚

單打獨鬥打不贏，烙兄弟了啦！「密接空中支援作戰（Close Air Support）」名稱那麼長，原來跟砲兵炸一輪的意思差不多，但到底密接有多祕密？空中支援什麼？這集請到軍情與航空網站主編施孝瑋，一次說清楚。

2024-11-13 11:58